Grupi i gjakut mund të jetë përgjegjës për goditjet në tru

23:46 02/09/2022

Njerëzit me grup gjaku të tipit A, kanë tendencë më të madhe të kenë goditje në tru para moshës 60-vjeçare, në krahasim me njerëzit me grupe të tjera gjaku.

Llojet e gjakut përcaktojnë shumëllojshmërinë e pasur të kimikateve të shfaqura në sipërfaqen e rruazave të kuqe të gjakut tonë. Ndër grupet më të shpeshta të gjakut janë grupet e emëruara si A dhe B, të cilët mund të jenë presentë edhe së bashku si AB, mund të jenë dhe veçmas si A ose B dhe mund të mos jenë prezentë fare si 0.

Edhe brenda këtyre llojeve kryesore të gjakut ka ndryshime delikate të cilat lindin nga mutacione të gjeneve përgjegjëse.

Sipas një studimi gjenomik është zbuluar një lidhje e qartë midis genit për nëngrupin Ai dhe fillimit të hershëm të goditjes. Studiuesit përpiluan të dhëna nga 48 studime gjenetike, të cilat përfshijnë afërsisht 17.000 njerëz me goditje në tru dhe rreth 600.000 kontrolle pa goditje.

Të gjithë pjesëmarrësit në studim i përkisnin moshës mes 18 dhe 59 vjeç.

Nga ky studim u zbuluan dy vendndodhje të cilat lidhen me goditjet e hershme në tru. Njëra nga këto përkon me genet përgjegjëse për grupin e gjakut.

Sipas të dhënave të arritura nga ky zbulim, njerëzit të cilët kanë grup gjaku A kishin 16% më shumë shanse më të larta se ata me grupe të tjera gjaku, të prekeshin nga goditjet e hershme në tru para moshës 60 vjeçare.

Ndërsa njerëzit më pak të rrezikuar nga këto goditje në tru janë ata me grup gjaku 0, për të cilët shanset janë 12% më të ulta se pjesa tjetër me grupe të tjera gjaku.

Megjithatë, sipas Science Alert, njerëzit me grup gjaku A, nuk duhet të alarmohen pasi gjithsesi këto goditje janë shumë të rralla./tvklan.al