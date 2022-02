Grupi koreano-jugor kthehet në SHBA

14:35 23/02/2022

Nga Prilli, BTS do të mbajë një sërë koncertesh në Las Vegas

Grupi i djemve koreano-jugor BTS do të kthehet në Shtetet e Bashkuara për një seri koncertesh në Las Vegas në Prill, bëri me dije agjencia e grupit muzikor.

Koncertet, pjesë e turneut të tyre “Permission to Dance on Stage” që është ndërprerë nga pandemia e koronavirusit, do të mbahen në datat 8-9 dhe 15-16 Prill, me shfaqjen e fundit të transmetuar drejtpërdrejt, tha “Bit Hit Music” në një deklaratë.

Që nga debutimi në vitin 2013, BTS ka udhëhequr një mani globale të K-pop-it me muzikë dhe kërcime tërheqëse, optimiste, si dhe tekste dhe fushata sociale që synojnë fuqizimin e të rinjve, shumë prej të cilëve kanë krijuar baza masive fansash në internet.

Grupi prej shtatë anëtarësh luajti koncertet e tij të para, personalisht që nga fillimi i pandemisë në Nëntor, në Los Anxhelos dhe javën e kaluar njoftoi se do të organizonte shfaqjet e para për fansat e tyre në shtëpi që nga fillimi i pandemisë, me tre koncerte në Seul, muajin e ardhshëm.

