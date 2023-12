Grushti ndaj gjyqtarit në superligën turke/ Federata përjashton përjetë presidentin e Ankaragucu, Faruk Koca

14:43 15/12/2023

Gjobë 54 mijë Dollarë

Faruk Koca, presidenti i klubit turk, Ankaragucu është përjashtuar përjetësisht nga Federata e Futbollit e Turqisë. Bordi i federatës ka vendosur që pronari i Ankaragucus të paguajë edhe gjobë prej 54 mijë Dollarësh dhe që klubi pesë ndeshjet e ardhshme si vendas t’i luajë pa tifozë.

Zyrtarë të tjerë të ndryshëm të Ankaragucu morën ndëshkime, paralajmërime dhe gjoba në lidhje me incidentin e së hënës. Në fund të ndeshjes së tyre në shtëpi kundër Rizespor, Koca hyri në fushë dhe goditi me grusht arbitrin Halil Umut Meler në fytyrë pasi Rizespor shënoi golin e barazimit në minutën e 97-të në barazimin 1-1.



Më pas Meler u godit me shkelm ndërsa ishte shtrirë në fushë. Koca, i cili u përfol si një kandidat i mundshëm për kryetar bashkie të Ankarasë, më pas dha dorëheqjen nga posti i tij, ndërsa të gjitha ndeshjet e ligës turke janë pezulluar deri më 19 Dhjetor.

Koca dukej se ishte i indinjuar me Meler për vendimet e tij në fushën e blertë. Meler doli nga një spital i Ankarasë të mërkurën me syrin e majtë të nxirë, por pa probleme të tjera shëndetësore.

