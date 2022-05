Guardiola do finalen e Champions

23:50 03/05/2022

Trajneri i City u shpreh se në fushë do të jetë formacioni më i mirë, ndërsa objektivi është fitorja

Manchester City kërkon që të arrijë finalen e dytë radhazi të Ligës së Kampioneve. Por në fillim, “qytetarët” do të duhet që të kalojnë pengesën Real Madrid në sfidën që do të luhet në transfertë.

Trajneri Pep Guardiola tha në konferencën për shtyp përpara ndeshjes se do të jetë një sfidë e vështirë, pasi kundërshtar kanë kampionët e Spanjës. Mbrojtësi i djathtë i “qytetarëve” Kaili Uolker është në dyshim për sfidën, kurse qendërmbrojtësi Xhon Stons do të mungojë për shkak të një dëmtimi.

“Synimi ynë është që të jemi në finalen e kompeticionit për herë të dytë radhazi. E pamë ndeshjen e shkuar, gjërat e mira dhe ato çfarë duhet që të përmirësojmë, e ne do ta provojmë. Nuk ka garanci që të njëjtët lojtarë do të luajnë në të njëjtën mënyrë. Se di çfarë do të ndodhë në fushë, por ne do të tentojmë të fitojmë takimin, do të hedhim në fushë 11-shen më të mirë”.

Ndërsa mesfushori Kevin De Bryn, që shënoi golin e parë për City në sfidën në Mançester javën e shkuar tha se fitimit i Ligës së Kampioneve do të ndryshonte perceptimin rreth klbuit.

“Qytetarët” kanë dominuar në Angli që pas ardhjes së Guardiolës në vitin 2016, por ende nuk e kanë fituar Champions, ndërsa kundërshtarët e Realit e kanë ngritur trofeun në total 13 herë.

