Guardiola pozitiv me Covid-19

19:00 06/01/2022

Shtatë lojtarë të ekipit të parë dhe 14 anëtarë të stafit janë të izoluar, pasi u infektuan nga koronavirusi

Pep Guardiola do të mungojë në takimin e raundit të tretë të FA Cup ndaj Suindonit në transfertë, pasi rezultoi pozitiv me Covid-19. Tekniku spanjoll kreu një test të martën bashkë me asistentin e tij Huan-ma Lijo.

Të dy janë izoluar, ndërkohë që situata te “qytetarët” është problematike sa i përket të infektuarve me koronavirus. Guardiola nuk do të jetë i disponueshëm për ekipin, të paktën deri në mesin e javës së ardhshme.

Por në klub shpresojnë që situata e vështirë nuk do të ndikojë në përgatitjet për takimin e 15 Janarit kundër Chelsea.

14 anëtarë të stafit të ekipit dhe shtatë futbollistë të ekipit të parë janë izoluar për shkak të Covid-19. Klubi nuk sqaroi se sa nga të izoluarit kanë rezultuar pozitivë, por karantinimi i tyre ka ndodhur si kontakte të afërta.

Zëvendëstrajneri Rodolfo Borrell do të drejtojë ekipin për përballjen ndaj Suindonit. Që nga fillimi i muajit Dhjetor, për shkak të rasteve me Covid-19, janë shtyrë 17 takime në kompeticionet kryesore të vendit.

