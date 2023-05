Guardiola: Premier League më i rëndësishmi

23:30 19/05/2023

Trajneri i City shpjegon përse fitimi i titullit kampion është më i vështiri për t’u arritur

Manchester City ka shansin që të fitojë Premier League këtë fundjavë. Me skuadrën që në këtë fund sezoni është në garë për tri trofe, trajneri Pep Guardiola tha se kampionati është më i vështiri për t’u fituar.

Nëse Arsenali i vendit të dytë humbet kundër Notingam Forest në takimin e së shtunës, atëherë Cityzens shpallen menjëherë kampionë.

Në të kundërt, u duhet të fitojnë të dielën në “Etihad” kundër Chelsea.

“Premier League është kompeticioni më i rëndësishëm, sepse zgjat mbi 10, 11 muaj. Ne jemi me fat që jemi në shtëpi me tifozët tanë për ta fituar atë. Nuk kam për ta parë ndeshjen ndaj Arsenalit. Ne luajmë një ditë më pas. Dua të mendoj që ne duhet të fitojmë sfidën tonë që të shpallemi kampionë. Të festosh me tifozët e tu në stadium, do të ishte fantastike”.

Citizens do të luajnë për dy trofe të tjerë, më 3 Qershor ndaj Manchester United për FA Cup, si edhe shtatë ditë më pas kundër Interit në Stamboll në finalen e Ligës së Kampionëve.

Një fitore ndaj zikaltërve do t’u jepte anglezëve Championsin e parë.

