Gucci prezanton koleksionin e ri për meshkuj

22:53 14/01/2023

Bota e modës pret që shtëpia e famshme të gjejë sa më shpejt një dizanjer të ri për të rritur fitimet

Gucci filloi javën e modës në Milano me veshjet për meshkuj me koleksionin e saj të fundit ndërsa industria pret që pronari Kering të emërojë një dizajner për markën e njohur.

Grupi francez i luksit Kering përballet me presionin për të gjetur shpejt një zëvendësues pas largimit të papritur në nëntor të Alessandro Michele, stilistit fantastik që ishte i preferuari i Harry Styles dhe Lady Gaga, dhe për të rindezur rritjen e shitjeve në markën e tij më të madhe, e cila përbënte dy të tretat e fitimet në 2021.

Pyetja se kush do të drejtojë drejtimin krijues të Gucci-t u ngrit në shfaqjen e parë të meshkujve. Koleksionet do të prezantohen deri më 17 Janar, duke tërhequr një audiencë që përfshin blerësit kryesorë të shitjes me pakicë që përcaktojnë se cilat veshje mund të jenë më të shiturit në të ardhmen.

Modelet parakaluan në pararele teksa mbanin të veshur pallto, kostume të mëdha xhaketa të gjera dhe pantallona të trasha me ngjyrë bezhë të zbehtë dhe pastel. Pjesë e aksesorëve ishin edhe këpucë zbukuruara me gëzof dhe me lëkurë kali.

Pantallonat e argjendta të ndezura dhe çizmet me ngjyrë neutrale ishin gjithashtu pjesë e koleksionit, ndërsa shfaqja u pa nga ylli i K-pop-it Kai, lojtari i futbollit amerikan Jalen Ramsey dhe grupin rock italian Maneskin. Gucci ndali investimet gjatë pandemisë, ndërsa dy markat më të mëdha, Louis Vuitton dhe Dior fituan terren.

