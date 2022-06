Guvernatori Sejko në 65-vjetorin e UT

18:40 11/06/2022

Sejko: Stabiliteti i çmimeve, objektiv i politikës monetare

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, mori pjesë në konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, me rastin e 65-vjetorit të krijimit të Universitetit të Tiranës.

Konferenca dy ditore me temë “Rimëkëmbja, rindërtimi dhe ridimensionimi i një zhvillimi të qëndrueshëm e të barabartë”, ishte e organizuar në 12 sesione me tema të ndryshme që lidhen me ekonominë dhe financat dhe solli bashkë profesorë, akademikë, ekonomistë, studentë, kërkues etj.

Guvernatori Sejko ishte i ftuar nderi dhe folës kryesor në sesionin hapës të konferencës dhe mbajti prezantimin me temë “Implementimi dhe rëndësia e politikës monetare në stabilitetin financiar të Shqipërisë gjatë dy dekadave të fundit”.

Guvernatori Sejko foli edhe për stabilitetin e çmimeve për të cilin tha se duhet të jetë objektivi i vetëm legjitim i politikës monetare.

