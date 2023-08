Gvardiola mbrojtësi më i shtrenjtë në botë

22:40 05/08/2023

Kroati i kushton arkave të Manchester City 90 milion Euro

Dikur ishin sulmuesit lojtarët më të shtrenjtë të merkatos, teksa duket se trendi ka ndryshuar. Mbrojtësit janë ata që thuajse pas çdo merkatoje vendosin rekord të ri në vlerën e tyre në treg. Josko Gvardiol kompletoi kalimin te Manchester City për 90 milionë Euro për tu bërë mbrojtësi më i shtrenjtë në botë. Kroati theu dominimin e Herri Meguajer, të cilin tashmë do ta ketë rival në Derbin e qytetit me Manchester United. Anglezi firmosi me “djajtë” për vlerën e 87 milionë Eurove nga Lejstër, shifra e dytë më e lartë në merkato sa i përket repartit të mbrojtjes.



Renditja vijon më pas me Matias de Ligt, i cili i kushtoi arkave të Bayern Munich plot 85.5 milionë Euro. Holandezi është ndër shitjet më të shtrenjta të Juventusit dhe mbrojtësi i tretë më i vlefshëm. Vetëm vendi i katërt për Virgil van Dijk, i blerë nga Liverpool për 84.6 milionë Euro nga Sauthempton, ndjekur më pas nga Fofana, që i kushtoi Chelsea 80.4 milionë Euro dhe Lucas Hernandez, i cili kompletoi kalimin te Bayern Munich për shifrën e 80 milionë Eurove.

Mbrojtësit më të shtrenjtë



Gvardiol 90 milionë Euro

Maguire 87 milionë Euro

De Ligt 85.5 milionë Euro

Van Dijk 84.6 milionë Euro

Fofana 80.4 milionë Euro

Hernandez 80 milionë Euro

