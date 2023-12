“Ha 8 kokrra vezë në mëngjes, numrin e këmbës e ka 41”, detajet që fansja e Capital T di për të

00:34 01/01/2024

Në rrëfimin e saj për të bijën në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Klarita tregon admirimin e madh që Reinta ka për Capital T. Ajo e ka ëndërr që një ditë të ndjekë një koncert të tij, por nuk ka patur kurrë mundësinë.

Një takim me Capital T është kërkesa që Klarita i ka bërë rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Reinta ka arritur që përmes këngëve të tij të gjejë ngushëllim gjatë kohës kur luftonte me një sëmundje. Sot ajo di gjithçka rreth tij, madje ia thotë edhe Klaritës aq sa edhe ajo ka mësuar disa gjëra për reperin.

Klarita: Ndoshta ju do qeshni me këtë batutë që unë do them, por unë më shumë di për Capital T se për burrin që kam në shtëpi.

Ardit Gjebrea: Pse?

Klarita: Sepse ajo di çfarë ha Capital T, çfarë marke ka…

Ardit Gjebrea: Çfarë ha Capital T?

Klarita: Ku di unë ç’më thotë, ha 8 kokrra vezë në mëngjes, të verdhat e vezëve, se ç’më thotë…pëlqen havjar, ku di unë, se s’i mbaj mend se s’jam e fiksuar, ka këtë lloj marke, e ka numrin e këmbës kaq…

Ardit Gjebrea: Sa e ka numrin e këmbës?

Klarita: 41.

Ardit Gjebrea: Okej.

Klarita: Ça nuk më thotë, “mamaja i punon këtu, babai…”

Ardit Gjebrea: Ku i punon?

Klarita: E ka mjeke, babain e ka pasur trajner sporti, ku di unë ç’më thotë, sa më flet mua ajo tërë ditën e ditës dhe i thashë moj çupë, po mua ç’më interesojnë këto? “Po ja, dëgjoje një çikë këtë se ka nxjerrë sot një këngë të re”. E dëgjoj këngën, po asnjë fjalë s’mora vesh i them. “Po s’di kosovarshe ti”, më thotë mua.

Ardit Gjebrea: Po goca e kupton?

Klarita: Ajo një herë e dëgjon këngën, të dytën ta reciton.

Admirimi i Reintës është kaq i madh sa fotografia e Capital T qëndron edhe në celularin e saj.

Klarita: Në celular kur i bie zilja, është fotoja e Capitalit. E pa njëherë im shoq telefonin dhe tha “ka ndonjë djalë ajo se pashë foton atje”, i thashë unë është këngëtari që pëlqen. Ai vajti atje i shkreti, tha “po pse s’mban nënën e babain, por mban çunin e botës aty? “jeni edhe ju aty, por kur vihet kodi”, tha./tvklan.al