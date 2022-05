Haaland zyrtarisht te City

20:20 10/05/2022

Norvegjezi në Angli nga 1 Korriku, 30 mln Euro pagë për 5 vitet e ardhshme

Manchester City nuk pret fundin e sezonit dhe hapjen e merkatos së verës për të menduar për të edicionin e ri futbollistik. Skuadra e Guardiolës ka zyrtarizuar akordin me sulmuesin e së ardhmen, teksa ka konfirmuar blerjen e kartonit të Erling Haaland.

Norvegjezi është bindur nga projekti i gjysmëfinalistëve të Ligës së Kampionëve dhe pretendentët për titullin e Premier Ligës angleze, ndërsa do bashkohet me ekipin anglez duke nisur nga 1 Korriku i këtij viti.



Sulmuesi 21-vjeçar ka kaluar testet mjekësore te klubi i Manchester City, me këto të fundit që kanë paguar klauzolën e lirimit në arkat e Borusias së Dortmundit. Haaland i kushton City plot 75 milionë Euro, me sulmuesin që do fitojë 30 milionë Euro në vit në pesë sezonet e ardhshme.

Pasuesi i Haaland në “Signal Iduna Park” do të mbërrijë sërish nga Austria. Dortmund ka arritur akordin me Salzburg për Karim Adeyemi, lojtarin 20-vjeçar që këtë sezon ka realizuar 19 gola në 22 ndeshje me gjigantët e futbollit austriak, tre prej të cilëve në Ligën e Kampionëve.

