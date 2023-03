Haaland te Manchester City deri në 2025

20:20 16/03/2023

Shtyhet me një vit klauzola e shitjes së futbollistit

Lajm i keq për klubet që ëndërrojnë të nënshkruajnë me Erling Haaland, i cili aktualisht është sulmuesi më i mirë në botë.

Pas 5 golave të shënuar ndaj Leipzig, në Madrid janë ripërtërirë spekulimet për nënshkrimin e mundshëm të norvegjezit për klubin në vitin 2024, vit në të cilin lojtari do të kishte një klauzolë largimi në kontratën e tij.

Megjithatë, sipas mediave, kjo klauzolë ka ndryshuar duke u shtyrë me një vit më vonë, në 2025. Në atë kohë norvegjezi do të ketë mundësinë të largohet nga Manchester City dhe nëse do të ketë një klub që do të paguajnë 200 milionë Euro për të.

Arsyeja e këtij ndryshimi në klauzolë tashmë ishte përfshirë në kontratën që lojtari dhe klubi nënshkruan verën e kaluar. Aty thuhej se nëse Pep Guardiola zgjat kontratën e tij, klauzola e Haaland nuk mund të hynte në fuqi deri në vitin 2025.

Trajjneri rinovoi kontratën e tij me Manchester City Nëntorin e kaluar. Ai e bëri këtë deri në vitin 2025 dhe automatikisht e ardhmja e Haaland u lidh me atë të Guardiolës.

Haaland po kalon një sezon të shkëlqyer në debutimin e tij në Premier League. Ai ka 39 gola në 36 ndeshje për Manchester Cityn në të gjitha garat.

