Haaland tek Manchester City

22:40 09/05/2022

Njoftimi gjatë kësaj jave

Largimi i Erling Haaland nga Borussia Dortmund do të konfirmohet këtë javë, me Manchester City që duket se do të fitojë garën për norvegjezin.

Sipas mediave britanike, kalimi i Haaland te kampionët e Premier League është bërë pas muajsh diskutime. Nga ana tjetër burime të mediave gjermane thonë se City ka njoftuar Dortmundin se do të paguajë klauzolën e tij të shitjes.

75 milionë Euro do të paguajnë anglezët. Kësaj shumë i shtohen edhe 30 milionë të tjera si kontratë e futbollistit.

Haaland, babai i të cilit luajti për Cityn në fillim të viteve 2000, ka shënuar 85 gola në 88 paraqitje që kur iu bashkua Dortmundit në Janar 2020.

Ai ka qenë i lidhur shumë me një mori klubesh më të pasura në botë, me Real Madridin në dukje pala më e interesuar, por City duket se e ka mposhtur konkurrencën për nënshkrimin e tij.

Në pritje se çdo të ndodhë me Mbappe, fenomeni tjetër i së ardhmes së futbollit duket se e ka gjetur shtëpinë.

