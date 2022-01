Habit Leutrimi: Me shoqet puthem në buzë në Francë, janë puthje miqësore edhe mashkull me mashkull

17:18 28/01/2022

Në puntatën e transmetuar ditën e sotme në “Talk Love Story” u diskutua për mënyrën si e konceptojnë shqiptarët puthjen, ku ajo që mori vëmendjen e të gjithëve ishte deklarata e Leutrimit.

Algerti: Ne shqiptarët e puthim dikë dhe e bëjmë direkt të dashur.

Leutrimi: Të tregoj për në Francë, mua më ndodh që shoqet e mia i puth dhe në buzë, si blis. Nuk do të thotë gjë që ta puthësh do të thotë të kesh diçka me të.

Eni Shehu: Nadjesh, Leutrimi jeton prej 4 vitesh në Francë, në Lion me familjen e tij dhe po tregon se atje në Francë i puthin vajzat lirshëm.

Nadjesh: Nuk e di për ty Leutrim, por për mua jo në fakt. I dashur Leutrim, mënyra si unë jam rritur në Francë me një baba afrikan, nëse përqafohemi, martohemi direkt.

Daniela: Dhe në Shqipëri nuk ngelesh më pas.

Eni Shehu: Nadjesh, se ndoshta nuk e ke kuptuar dhe Leutrimi nuk ta ka sqaruar, është një traditë në Francë, bizu që i thonë, kështu e kanë takimin ato.

Nadjesh: Edhe në veri të Francës, japin një puthje në buzë dhe këtë e quajmë ‘beke’, për shembull si vajzat me vajzën, si mami me vajzën…

Eni Shehu: Për këtë po fliste Leutrimi…

Letrimi: Këto janë puthje miqësore, vajza me vajzë, mashkulli me mashkull./tvklan.al