Haga nuk urdhëron armëpushim në Gaza

17:33 26/01/2024

Izraelit iu kërkua të parandalojë vdekjet, të sigurojë akses humanitar si dhe të parandalojë çdo shkatërrim të provave

Në vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë këtë të premte ndaj Izraelit u kërkua t’i marrë të gjitha masat për të parandaluar akte të gjenocidit, por shpresat për vendosjen e një armëpushimi u shuan.

17 gjyqtarët e gjykatës vendosën se Izraeli duhet t’i raportojë gjykatës brenda një muaji, për të treguar se çfarë po bën për të zbatuar urdhrin që forcat e tij ushtarake të mos kryejnë asnjë nga aktet që janë, vrasja e palestinezëve si dhe të parandalojë çdo shkatërrim të provave që mund të përdoren në një rast gjenocidi.

“Gjykata vlerëson se, në përputhje me situatën aktuale, Izraeli duhet, në përputhje me detyrimet e tij sipas Konventës së Gjenocidit, në lidhje me palestinezët në Gaza, të marrë të gjitha masat për të parandaluar kryerjen e të gjitha akteve brenda Neni II i Konventës, në veçanti: A, vrasja e anëtarëve të grupit; B, duke shkaktuar dëmtime të rënda trupore ose mendore për anëtarët e grupit; C, duke i shkaktuar grupit qëllimisht kushte jetese të llogaritura për të sjellë shkatërrimin e tij fizik tërësisht ose pjesërisht; dhe D, duke vendosur masa që synojnë parandalimin e lindjeve brenda grupit.

Gjykata kujton se këto akte hyjnë në objektin e nenit II të konventës kur ato kryhen me qëllim për të shkatërruar plotësisht ose pjesërisht grupin si të tillë. Gjykata vlerëson më tej se Izraeli duhet të sigurojë me efekt të menjëhershëm që forcat e tij ushtarake të mos kryejnë asnjë nga aktet e lartpërmendura.”

Jo vetëm vrasja e palestinezëve, por gjykatësja ripërsëriti fjalën e koordinatorit për ndihmën emergjente në OKB-, Martin Griffiths, i cili është shprehur se Gaza është bërë një vend vdekjeje dhe dëshpërimi. Në vendim gjithashtu u kërkua se Izraeli duhet të marrë masa të menjëhershme dhe efektive për të mundësuar ofrimin e shërbimeve bazë të nevojshme urgjentisht dhe ndihmës humanitare në Rripin e Gazës.

Gjykata shprehu gjithashtu shqetësim të madh për fatin e pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të tyre.Mbështetësit e Izraelit protestuan jashtë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë ndërsa gjyqtarët lexonin vendimin.

Ky nuk është vendimi përfundimtar i gjykatës për gjenocidin dhe ka të ngjarë të zgjasë disa vite. Gjatë këtyre javëve të fundit Katari dhe Egjipti, me përfshirjen e SHBA-së, ndërmjetësimi për të arritur një pauzë të re në luftime nuk kanë sjellë përparim, megjithëse ditët e fundit, raportet kanë sugjeruar se po bëhet përparim “serioz” në bisedimet indirekte të mbajtura me delegacionet nga Izraeli dhe Hamasi.

Mediat amerikane raportojnë se kreu i CIA-s do të takohet në ditët në vijim me zyrtarë izraelitë, katar dhe egjiptianë për të diskutuar një armëpushim të ri të mundshëm në Gaza. Pothuajse 26,000 palestinezë kryesisht gra dhe fëmijë janë vrarë dhe dhjetëra mijëra janë plagosur, që kur Izraeli filloi ofensivën e tij.

