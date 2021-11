“Hajdut i korruptuar, po ma shkatërron jetën”, rebelimi i italianes ndaj prokurorit Emëror Kasaj - Tv Klan

“Hajdut i korruptuar, po ma shkatërron jetën”, rebelimi i italianes ndaj prokurorit Emëror Kasaj

Shpërndaje







21:16 30/11/2021

Pak javë më parë, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan u ndal në rastin e një familje italiane, që ka mbetur e bllokuar në Gjirokastër për shkak të prokurorit, Emëror Kasaj, i cili ka lënë në arrest shtëpie kryefamiljarin.

Historia nisi me vjehrrën e kryefamiljarit, zonjën Maicol Sacchi, e cila kishte marrë një rulotë me qira dhe udhëtonte së bashku me vajzën e saj, dhëndrin dhe 4 fëmijët e mitur të çiftit.

Por pasi kishte kaluar në disa shtete, ruloti ndalohet në Shqipëri me dyshimin se mjeti i marrë me qira, mund të shitej në vendin tonë.

Pas këtyre dyshimeve nuk u arrestua zonja që kishte marrë me qira rulotin, por dhëndri i saj, i cili nuk kishte asnjë dokumentacion, që e lidh me mjetin, madje as patentë.

Chiara Sacchi, e ka ndalur prokurorin Emëror Kasaj dhe i ka shfaqur revoltën e saj, duke i thënë se është i korruptuar dhe po i shkatërron jetën.

Në këmbim Chiara Sacchi thotë, se nuk do i ndahet prokurorit Kasaj, derisa drejtësia të shkojë në vend.

Denoncuesja: Emëror, edhe për sa kohë do të ma shkatërrosh jetën? Po ma shkatërron jetën Emëror, po ma shkatërron jetën. Po shkatërron jetën e fëmijëve të mi. Vajza ime 4-vjeçare ka shenja të depresionit për fajin tënd, e kupton këtë? Ti je hajdut, të nxjerr çdo ditë në emisionin “Stop”. Ti vjedh lekë, 50 mijë, 20 mijë. Nuk ke mbaruar akoma? Bëre mirë që m’u vure kundër sepse do të të dali prej hundësh! Je vetëm një hajdut i korruptuar. Po ma shkatërron jetën. Por unë nuk do të ndalem, derisa të shkatërroj tënden! Mbaje mend!/tvklan.al