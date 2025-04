Mëngjesin pas vjedhjes së famshme të apartamentit të Kim Kardashian në Paris, Yunice Abbas u kthye në shtëpi për të fjetur. Kur u zgjua, gruaja e tij ishte ngulur para televizorit. Lajmi i ditës ishte që Kim Kardashian,asokohe 35 vjeçe, ishte lidhur dhe mbajtur peng.

Të gjitha bizhuteritë e saj me vlerë rreth 10 milionë dollarë ishin marrë, përfshirë edhe unazën e fejesës që Kanye West i kishte dhuruar, e cila vlente 4 milionë dollarë.

Gruaja e pa të shoqin me inat. “Këtu duket qartë që është dora jote”, i tha ajo.

Kishte të drejtë. 62-vjeçari kishte qenë një kriminel gjithë jetën e tij, nga sulmet më të rëndomta te vjedhjet e bankave. Vjedhja e Kardashian, shkruan ai në librin e tij me kujtime, do të ishte e fundit para daljes në pension.

Por disa gjëra që shkuan keq tregonin se kjo vjedhje qe ‘e mallkuar’ dhe në fillim të vitit 2017, tre muaj pas ngjarjes, Abbas dhe disa prej autorëve të dyshuar u arrestuan. 10 prej tyre do të dalin para gjykatës në Paris dhe gjyqi parashikohet të zgjasë 3 javë.

5 persona janë të akuzuar si autorë të vjedhjes ndërsa 6 prej tyre si bashkëpunëtorë. Pjesa më e madhe janë të lindur në vitet 1950 dhe mediat franceze u kanë vënë pseudonimin “gjyshërit hajdutë”.

Abbas dhe 68-vjeçari Aomar Ait Khedache kanë rrëfyer krimin, ndërsa të tjerët jo. Njëri ka ndërruar jetë ndërsa një tjetër, një 81-vjeçar nuk do të përfshihet pasi vuan nga demenca e përparuar.

Kur të fillojë gjyqi, do të kenë kaluar thuajse 9 vite nga vjedhja.

Mbrëmjen midis 2 dhe tetorit 2016, Abbas dhe 4 të tjerë hynë në suitën sekrete të Kim Kardashian në Hotel de Pourtalès. Në orën 03:00 lokale, ata hynë me forcë në recepsion, të veshur si policë dhe të armatosur.

Pasi kërcënuan dhe lidhën recepsionistin, u ngjitën në dhomën e sipërmarrëses. Ajo po pushonte,e lodhur nga Java e Modës në Paris kur dëgjoi hapa. Telefonoi motrën dhe mikeshën, por kur ato s’u përgjigjën, e zuri paniku.

Kur ata hynë në dhomë duke i drejtuar armën, gjëja e parë që i kërkuan ishte unaza. Hajdutët morën unazën, bizhuteri të tjera dhe 1000 euro para të thata. Njëri prej tyre e kapi dhe e tërhoqi Kim, e cila e veshur vetëm me një robdeshambër, kishte frikë se mos do të përdhunohej. Ata thjesht e lidhën dhe e lanë në banjë, ku pasi ia doli të lirohej, u shfaq edhe truproja i saj.

Pasi dha një deklaratë në polici, Kim u kthye në agim në SHBA. Pikërisht atë mëngjes, Abbas kuptoi nga lajmet që e shoqja po shihte se kush ishte viktima e tij.

Megjithëse kishte boshllëqe në sigurinë e Kim, edhe hajdutët s’kishin mbetur pas. “Ata se‘e llogaritën progresin e teknikave të policisë që tani mund të gjejnë mikro gjurmë ADN-je kudo”, thotë gazetarja e kronikës, Patricia Tourancheau.

“Kur ata u veshën si policë menduan ‘kaq ishte, askush s’do të na njohë’”. Në vitin 2016 Parisi po merrte ende veten nga sulmet terroriste të vitit të shkuar dhe qyteti ishte mbuluar nga kamerat, ndaj policia mund të gjente hajdutët.

Ditën tjetër, një kalimtar gjeti një varëse me diamante dhe e vendosi, derisa pa lajmet dhe kuptoi prej nga vinte. Në janar 2017, policia arrestoi Abbas dhe disa të tjerë duke konfirmuar se ata ishin vëzhguar prej javësh dhe gjurmët e ADN-së në vendngjarje përputheshin me ato të Aomar Ait Khedache.

Mediat franceze publikuan një foto të tyre duke pirë kafe dhe biseduar, pak përpara se të arrestoheshin.

Pyetja kryesore është si ata e mësuan axhendën e yllit amerikan. Dokumentet e gjykatës, raporton BBC, tregojnë që Khedache dhe Abbas kanë thënë që informacionet i morën nga rrjetet e saj sociale. Por nga e dinin që atë natë ajo do të ishte vetëm në dhomë dhe pa truprojën?

Sipas dokumenteve, Gary Madar është një person, vëllai i të cilit, Michael ka siguruar transport prej vitesh për familjen Kardashian. Gary mendohet të ketë qenë bashkëpunëtor dhe të ketë informuar hajdutët për vendndodhjen e saj. Ai u arrestua në vitin 2017, edhe pse avokati thotë se klienti i tij nuk ka gisht. I vëllai, Michael, nuk është i pandehur.

Gjyqi do të përpiqet të përcaktojë edhe ku kanë shkuar bizhuteritë.

Sipas të dhënave celulare, Khedache shkoi nga Parisi në Antwerp ku shiten 50% e diamantëve të pastër dhe 80% e atyre të papastër të botës. Shumë bizhuteri u shkrinë, ndanë dhe shitën. Abbas mori 75.000 euro, kurse të tjerët shumë më pak. Sa i përket unazës, Khedache tha se banditët kishin frikë ta fshihnin sepse mund të gjurmoheej lehtësisht. Nuk është gjetur kurrë.

Patricia Tourancheau, e cila ka shkruar një libër mbi këtë ngjarje, thotë se “u mahnit” nga “përplasja mes këtyre banditëve nga periferia e Parisit dhe yllit gjigant të rrjeteve sociale”.

“Ata u arratisën me motorrë, kurse ajo fluturon me avionë privatë. Ata janë hajdutë të plakur, trokë dhe të përfshirë në histori komplekse… dhe përballen me një personazh të famshëm që s’e dinë aspak se kush është. Kjo s’është ajka e hajdutëve francezë. Ata janë një tufë dështakësh. Janë të njëjtët njerëz që në vitet ’60-70 grabisnin banka dhe zyra postare, pastaj nisën me trafikun e drogës dhe më vonë me bizhuteritë sepse ishte më e lehtë”, shprehet ajo

Në maj, Kim do të përballet për herë të parë me ta teksa do të ulet në karrigen e dëshmitarit. Kamerat nuk lejohen në gjykatat franceze, por vetëm prania e saj do të mjaftojë për të shkaktuar kaos.

Në librin e tij me kujtime, Abbas shprehet se shpreson që statusi i viktimës dhe vëmendja ndërkombëtare e çështjes nuk do të ndikojë në vendimin e gjykatës. Ai thotë se në ditën e fundit të gjyqit do të marrë një çantë me gjërat e tij, gati për të shkuar në qeli.

“Problemi me të shkuarën, është se qëndron me ty për sa kohë të kesh jetë”, shkruan ai./tvklan.al