Hakerat publikojnë email-et e kreut të SHISH

15:11 14/11/2022

Mbi 800 komunikime të Helidon Bendos hidhen në rrjetet sociale

Hakerat iranianë kanë publikuar të dhëna të tjera sensitive në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për materiale ku përfshihen email-et e kreut të Shërbimit Informativ Shtetëror, Helidon Bendo.

Të dhënat e bëra publike kanë të bëjnë me mbi 800 mesazhe, në të cilat ka të dhëna konfidenciale. Ndër to janë komunikime të agjentëve të shërbimit informativ, strategjitë e anti-terrorit dhe të sektorit të krimit kibernetik, apo planet e masave për aktivitetet qeveritare. Nuk mungojnë as vendimet dhe urdhrat e dala nga zyra e Kryeministrisë për strukturat e posaçme të sigurisë kombëtare.

Mes të tjerash janë publikuar edhe detaje nga takime, apo kontakte të ndryshme të Bendos.

Pak ditë më parë i njëjti grup hakerash nxorën dokumente ku shiheshin të gjitha të dhënat e Bendos. Aty ndodheshin të dhënat personale, numrat e telefonit, dokumentet e identitetit. Më pas hakerat publikuan edhe lëvizjet e Bendos jashtë Shqipërisë, ndërsa në shënjestër ishin edhe familjarët e tij.

Sulmi është i ngjashëm me hakerimin e emaileve të ish-drejtorit të përgjithshëm të policisë Gledis Nano. Po ashtu edhe Policia e Shtetit është goditur disa herë nga sulmet kibernetike, ku u publikuan të dhënat e sistemit TIMS, pamje nga kamerat e sigurisë, listat e punonjësve të Policisë së Shtetit apo të dhëna të tjera.

Klan News