Hakerat publikuan të dhënat e efektivëve të Policisë, Rrumbullaku: Nuk kanë të bëjnë me informacion të klasifikuar

11:30 12/10/2022

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Muhamet Rrumbullaku u ka dhënë përgjigje pyetjeve të gazetarëve në një prononcim për mediat. Gjatë fjalës së tij, Rrumbullaku është shprehur në lidhje me sulmet kibernetike ku u bënë publike të dhënat e rreth 7 mijë efektivëve të Policisë, teksa ka thënë se është thjesht një listë emrash dhe nuk ka të bëjë fare me informacion të klasifikuar dhe as me sistemet e Policisë së Shtetit.

Pyetje: Hetimet për sulmet kibernetike, janë bërë publike edhe emrat e punonjësve të Policisë kohët e fundit?

Muhamet Rrumbullaku: Nuk kanë të bëjnë fare. Është një listë emrash, pavarësisht se identifikohen dhe janë punonjës policie, nuk kanë të bëjnë me informacion të klasifikuar dhe as me sistemet e Policisë së Shtetit.

Pyetje: I druheni publikimit të informacioneve sensitive të Policisë?

Muhamet Rrumbullaku: Ne disponojmë 100 për qind informacionin tonë, asnjë informacion i klasifikuar, pavarësisht deklaratave, ne jemi në të drejtën tonë, ne jemi në informacionin tonë, nuk kemi asgjë të ekspozuar.

I pyetur se sa e rrezikshme mund të jetë publikimi i sistemit “Deep Sea”, Rrumbullaku ka thënë se ky sistem është një motor kërkimi që nuk ka informacion, as databazë dhe as të dhëna.

Pyetje: Sa e rrezikshme është publikimi i “Deep Sea” pasi është pretenduar që e kanë dhe mund ta shesin nëpërmjet bitcoin?

Muhamet Rrumbullaku: Duhet të kenë informacionin e duhur në lidhje me sistemin “Deep Sea”, është motor kërkimi, nuk ka informacion, s’ka databazë, nuk ka të dhëna. Ekspertiza do të japë fjalën e fundit.

Gjatë fjalës së tij, Drejtori i Policisë Rrumbullaku ka deklaruar se punonjësit e policisë nuk janë në presionin e askujt.

Pyetje: Ka një frikë mes punonjësve të policisë për emrat që kanë dalë, çfarë masash duhet të merren?

Muhamet Rrumbullaku: Nuk ka asnjë lloj frike nga askush, punonjësit e policisë nuk janë nën presionin e askujt dhe të asnjë indicie tjetër në lidhje me to. Gjithsecili prej tyre vazhdon të kryejë funksionet përkatëse.

Për të shumëkërkuarin Vis Martianaj, Drejtori i Policisë Rrumbullaku ka thënë se po ndiqet si rast.

Pyetje: Ka kontrolle që janë bërë ditët e fundit për Vis Martinaj, është afër Policia e Shtetit?

Muhamet Rrumbullaku: Kemi struktura të cilat po ndjekin rastin, jemi në ecuri të procesit, jemi në krye të detyrave të deleguara nga Prokurori./tvklan.al