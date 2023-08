Halle Berry finalizon divorcin dhe duhet t’i paguajë ish-it shuma marramendëse

Shpërndaje







22:34 23/08/2023

Halle Berry dhe ish-bashkëshorti i saj, Olivier Martinez kanë përmbyllur divorcin pas betejës 8-vjeçare në gjykatë.

Fituesja e çmimit Oscar dhe aktori francez, të dy 57 vjeç vendosën të divorcoheshin në Tetor 2015, dy vite pas martesës, por procedurat u shtynë për një vit më vonë për shkak të kujdestarisë.

Marrëveshja e divorcit thotë që Berry duhet t’i paguajë ish-it të saj një shumë të konsiderueshme për të mbuluar shpenzimet e fëmijës së tyre. Ylli i “Catwoman” duhet të paguajë 8000 Dollarë në muaj për djalin e tyre 9-vjeçar, Maceo.

Në Prill të këtij viti, asaj iu caktua nga gjykata që 4.3% të shumës që ajo përfiton nga të ardhurat nga të cilat përfiton mbi 2 milionë Dollarë, do të konsiderohen “pension shtesë” për djalin.

Aktorja duhet të paguajë tarifën e shkollës private, uniformën dhe mjetet shkollore të djalit, por kjo shumë do t’i shkojë drejtpërdrejt institucionit dhe jo Martinez. Ajo ka rënë dakord që të mbulojë në 100% aktivitetet jashtëshkollore të fëmijës dhe tani duhet ta rimbursojë aktorin për vitin shkollor 2023-2024 pasi i kishte paguar ai shpenzimet.

Berry do të paguajë 100% të sigurimeve shëndetësore dhe shpenzimeve të tjera. Me vullnet të plotë, ajo ka rënë dakord për të kontribuar me 55.000 Dollarë për avokatët e Martinez.

Secila nga palët do të ketë ditët e saj me djalin si dhe do të duhet të koordinohen për rastet kur puna vështirëson mbajtjen e tij./tvklan.al