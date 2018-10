Halloween në Shtëpinë e Bardhë

Halloween është një nga festat më të dashura për amerikanët, dhe kjo duket qartë nga celebrimet që nisin një javë para 31 Tetorit dhe rrugët që shndërrohen në festivale shumëngyrëshe.

Por ka një vend të cilin prindërit amerikanë synojnë që t’i çojnë fëmijet e tyre të paktën një herë, dhe ai është Shtëpia e Bardhë. E pushtuar nga kungujt dhe e zbukuruar me detajet e vjeshtës, të zotët e shtëpisë, Donald Trump dhe Melania ogranizuan si çdo vit tashmë një festë për fëmijë.

Melania si gjithmonë ka një pamje të mrekullueshme, deri në perfeksion. Me një pallto me ngjyrat e stinës, kepucë elegante të zeza dhe me shportën me karamele, ish-modelja ka lënë të gjithë pa fjalë.

Presidenti dhe Zonja e Parë kanë qëndruar dorë për dore, detaj i cili u ka dhënë fund edhe zërave për një krizë mes tyre.

Tv Klan