Hamilton e Verstappen gati për Formula 1

23:00 17/03/2022

Pilotët e Formula 1 rikthehen në pistë në fundjavë në Çmimin e Madh të Bahreinit

Lewis Hamilton dhe Max Verstappen pritet që të jenë protagonistët e një epoke të re në Formula 1, ndërsa kërkojnë të lënë pas një nga sezonet më të debatueshme në historinë e këtij sporti.

Në Formula 1 do të ketë mjaft ndryshime, ku makina do të ketë dizjan të ri, do të jetë më e rëndë e me rrota më të mëdha, ndërsa aerodinamika ka ndryshuar për t’i bërë parakalimet më të lehta. Kjo është një nga risitë më të mëdha në këtë sport në dekada dhe është bërë për ta bërë më konkurrues.

Drejtori i garës Mikael Masi i cili me vendimet e tij solli debate në garën e fundit të Abu Dhabit është larguar, ndërsa kreu i Federatës Ndërkombëtare të Automobilizmit është Mohammed Ben Sulajem.

Por këtë herë parashikohet që gara për titullin kampion të jetë përtej duelit Verstappen-Hamilton. Si piloti holandez, ashtu edhe ai britanik kanë paralajmëruar fansat që të mos presin shumë. Në këtë sezon pritet një rivalitet i fortë edhe nga Ferrari, me inxhinierët që kanë arritur të ndërtojnë një makinë konkuruese pas disa viteve jo të mira.

