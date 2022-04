Hamilton konfirmon thashethemet: Jam tifoz i madh i futbollit

23:56 22/04/2022

Lewis Hamilton ka konfirmuar dëshirën për të blerë skuadrën e Premier Ligës angleze, Chelsea. Në konferencën për shtyp para Çmimit të Madh të Italisë, britaniku pranoi se është një tifoz i përjetshëm i futbollit dhe se në vegjëli dëshironte të bëhej lojtar profesionist.

“Është një mundësi e shkëlqyer dhe dua ta shfrytëzoj. Kur isha fëmijë mbaj mend që mblidhja ngjitëse dhe i shkëmbeja me ëmbëlsira. Kam kontaktuar me Serenën, pasi kemi një marrëdhënie shumë të ngushtë së bashku dhe do ishte fantastike të ishim pjesë e aksioneve të një klubi si londinezët”.

Shtatë herë kampioni i botës në Formula 1 tha se ka tentuar të jetë pjesë e ekipit të Stevenage përpara se t’i bashkohet botës së automobilizmit.

