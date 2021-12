Hamilton rrezikon dënimin

17:40 18/12/2021

Presidenti i ri i FIA tha se nuk do tw ketë tolerime për askënd nëse thyhet rregullorja

Vendimi i Lewis Hamilton-it për të mos qenë i pranishëm në mbrëmjen gala, ku rivali i tij Max Verstappen mori trofeun e kampiontit të botës në Formula 1, mund t’i kushtojë. Rregullorja e Federatës Ndërkombëtare Automobilistike thotë se mosprania në ceremoni është shkelje.

Si britaniku, ashtu edhe bosi i Mercedezit, Toto Wolf nuk shkuan në Paris në mbrëmjen e së enjtes, pas debateve që solli xhiroja e fundit e Çmimit të Madh të Abu Dhabit, ku edhe u vendos fituesi i botërorit të Formula 1.

Presidenti i ri i Federatës Ndërkombëtare Automobilistike, Mohammed Ben Sulayem tha se piloti britanik rrezikon penalitet, që nga gjoba, ose zhvendosje me 10 vende në nisje, në garën e parë të sezonit 2022 në Bahrain.

Neni 6.6 i rregullores sportive thotë se mosprania në ceremoni është thyerje e rregullores.

“Pikë së pari, si shofer, do ta përjetoja emocionalisht, por rregullat ngelen rregulla. Kështu që ne do të veprojmë sipas tyre. Do të ndjekim rregullat, por ndërkohë kjo nuk do të na ndalojë që ta bëjmë një kampion të ndihem mirë për sportin. E lehtë të jesh i mirë me njerëzit, por nuk ka falje kur gabon”

Sipas mediave britanike, Hamilton ka ngelur i zhgënjyer nga episodi i fundit dhe ai mund të vendosë që të mos rikthehet më të garojë në Formula 1.

Megjithatë, skuderia e Mercedesit e tërhoqi apelin ndaj Federatës Ndërkombëtare Automobilistike, ku pretendonte për manipulim në përcaktimin e fituesit në Abu Dhabi.

Klan News