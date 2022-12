Hana 4 vjeç! Loredana dhe Mozzik “prekin” me fjalët e ëmbla, surpriza e veçantë e reperit (Foto)

12:18 18/12/2022

Hana Aliu, vajza e reperëve Mozzik dhe Loredana feston sot ditëlindjen e saj të katërt.

Sapo ka shënuar ora 12, ish-çifti kanë postuar foto me vajzën e tyre shoqëruar me fjalë të ndjera. Loredana ka ndarë në Instagram një video përmbledhëse me momentet e tyre më të bukura, bashkangjitur me një shkrim të gjatë, që thotë:

“Gëzuar ditëlindjen fëmija im. Nuk di të qesh apo të qaj, kam një ndjenjë përbrenda që nuk e përshkruaj dot kur përmendet emri yt. Hana jeta ime është shumë e shëmtuar ndonjëherë dhe vetëm ti mund ta bësh të bukur. Ti je arsyeja pse jam e motivuar, ti je e vetmja arsye pse jam e fortë. Zoti ka qenë i mirë me mua kur ti erdhe në këtë botë, çfarë bëra për ta merituar. Mund të mos jem një mama “normale” por Hana ti duhet ta dish që po bëj më të mirën time që të të bëj të lumtur. Bëj më të mirën që të jem mamaja më e mirë në botë. Të dua më shumë se Zoti i dashur. Ti je jeta ime, fryma ime, gjithçka e imja. Nuk mund të jetoj pa ty dhe nuk dua të jetoj pa ty. Të lutem rri me mua përgjithmonë, je gjithçka për mua”.

Babai i Hanës, Mozzik ka postuar një foto të ditës së parë që vajza e tij erdhi në jetë si dhe një video ku u ka bërë dhurata fëmijëve në emër të saj në një vend të Afrikës.

“Sot 4 vjet mke bo njerin mat mirë n’botë e mat gzushmin n’botë, Zot faleminderit!’-shkruan Mozzik.

Veç prindërve, edhe xhaxhai i vogëlushes, reperi Getoar Aliu e ka uruar nga shtëpia e Big Brother Kosova, duke fryrë qirinjtë te torta e përgatitur.

“Axhi yt po të uron dhe pse s’je këtu, po mendoj një dëshirë tepër të madhe”-tha Getinjo drejtuar kamerës së Big Brother Vip Kosova./tvklan.al