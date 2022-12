Hap dyert së shpejti Muzeu Arkivor

23:53 22/12/2022

Balluku: Akses për të gjithë, jo vetëm për studiuesit

Muzeu arkivor, projekti me inovator i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave do të hapë dyert në vitin 2023. I ideuar si një qendër shumë funksionale edukimi, ai ndërthur novacionin me historinë dhe trashëgiminë dokumentare kombëtare. Në këtë mënyrë, arkiva nuk do të jetë më një mjedis i dedikuar studiuesve, por gjithkujt që ka dëshirë të mësojë mbi Shqipërinë.

“Ky projekt i ri i cili do t’ju krijojë aksese, të vini këtu të kaloni kohë të kulturuar interaktive. Me këtë projekt hapen dyert dhe qytetarët tashmë janë pjesë e arkivës, ata mund të aksesojnë gjithçka dhe kjo është një arritje shumë e madhe”.

Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave dha disa detaje të këtij projekti, që nuk mbetet thjesht në ofrimin e muzeut arkivor.

“Në këtë muze arkivor do ketë hapësirën e dytë që është hapësirë e ekspozitave të përkohshme për evente të vazhdueshme, për të sjellë rininë në arkiv, sikurse sallën e leksioneve, sallën edukative për të rinjtë. Këtë projekt të parë madhor ne do ta shoqërojmë me ridemensionimin e arkivit. Në pjesën e jashtme të tij do të jetë një teatër i vogël dhe një kinema e hapur verore”.

Në ambientet e muzeut të ri në Shqipëri, vizitorët jo vetëm do të mund të mësojnë mbi të kaluarën e vendit, por do të arrijnë të vihen në kontakt me të.

