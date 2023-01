Hapëm 56 kantiere për 310.38 km, Belinda Balluku në analizën vjetore: Kemi nisur punimet në Korridorin 8

Shpërndaje







13:22 09/01/2023

Gjatë një konference për shtyp, ministrja e Energjetikës dhe Infrastrukturës Belinda Balluku ka bërë një analizë të hollësishme për vitin 2022 si edhe ka treguar se çfarë projektesh pritet të vijojnë në vitin 2023. Ajo ka folur gjerësisht për akset rrugore më të rëndësishme në vend, duke u shprehur se gjatë vitit 2022, janë hapur 56 kantiere për 310.38 kilometra.

Gjithashtu ajo është shprehur se kanë filluar punimet në aksin më të rëndësishëm, Korridori i 8 dhe se ky aks do të konsiderohet si pjesë e investimeve të Bashkimit Europian.

Belinda Balluku: Gjatë vitit 2022 kemi patur 56 kantiere të hapura për 310.38 kilometra, gjatë këtij viti nga këto kantiere të hapura kemi dorëzuar 22 prej tyre të cilët ekuivalojnë në 68.31 kilometra dhe deri në vitin 2024 ne planifikojmë të përfundojmë 34 kantiere me një gjatësi totale 242 kilometra. Unë do i përmend edhe pse ndoshta i kemi thënë shpesh në hapjet e rrugëve, se ne nuk i quajmë dhe nuk bëjmë inaugurime, por ky ka qenë një vit i shënuar për sa i përket hapjes së rrugës Kardhiq-Delvinë në fillim të sezonit veror kur me të vërtetë nuk pritej që një kontratë të realizohej dy muaj para afatit, duke qenë se kontrata të tilla marrin më shumë kohë, por kemi qenë në kushte të tjera në këtë rrugë, duke qenë se edhe formacioni i tunelit të Kardhiqit na ka ndihmuar, kështu që e kemi dorëzuar nga fundi i gushtit që duhet ta dorëzonim e kemi dorëzuar në qershor. Aksi Kardhiq-Delvinë ka luajtur një rol shumë të mirë për të lidhur Gjirokastrën si një zonë turistike me zonën e Sarandës. Gjithashtu kemi arritur të hapim bypass-in e Vlorës, një rrugë që ka shfryrë të gjithë trafikun në zonën e Rradhimës duke na dhënë mundësi që të kemi një projekt dhe një plan të bukur për radhimin si një vazhdim i lungomares dhe duke e kaluar të gjithë trafikun që e kalonte Vlorën jo si një pikë ndalese, por si pikë kalimi për të shkuar në Jug.

Një segment shumë i rëndësishëm i cili do të zgjidhë dy problematika shumë të mëdha atë të ngarkesës së rrugës së Fushë Krujës, ku ne e dimë shumë mirë gjatë verës apo në ditë festash se si është situata aty, por edhe nyjen lidhëse përfundimtare të autostradave që vinë nga Durrësi, nga lindja dhe nga Veriu në aeroportin ndërkombëtarë të Rinasit i cili ka arritur 5.2 milionë pasagjerë kështu që askush nuk mund të ankohet për trafikun në ditë festash apo në ditë të tjera pasi këta pasagjerë të gjithë duhet t’i drejtohen kryeqytetit Durrësit apo veriut me automjetet e tyre, kështu që është normale që ky numër, ekzaltues për aviacionin civil, krijon problematika për infrastrukturën rrugore por kjo do të zgjidhet përmes aksit Thumanë-Kasharë.

Ndërkohë tre segmente të tjera janë shpallur për garën e Korridorit Adriatiko-Jonian duke i dhënë kështu mundësinë që tashmë të kemi një kontratë të lidhur për segmentin nga bypassi i Fierit deri në Lekaj dhe dy kontrata të tjera që është Lekaj – Kashar, një gjurmë totalisht e re, do jetë komplekse me thënë të drejtën, me disa ura dhe tunele, pasi kalon nga një rrugë e vjetër e ushtrisë në zonën e Pezës, por do të shkurtoj ndjeshëm aksesin për të dalë direkt në autostradën e Fierit.

Nga ana tjetër, segmenti tjetër që do lidhë Thumanën me Milotin. Ky është segment më i lehtë duke qenë se gjurma ekzistuese është në kushte shumë të mira, por ju nuk duhet të harroni një fakt, të gjitha rrugët koncesionare në republikën e Shqipërisë ka një detyrim ligjor të shprehur, të vendosur në kontratë dhe të bërë publike për të gjithë. Çdo rrugë do të shoqërohet me një rrugë të kategorisë C, pra me një rrugë e cila do të jetë pa pagesë dhe do të jetë në kushte optimale ashtu si do të jetë edhe vetë rruga koncesionare, për t’ju dhënë mundësinë qytetarëve që të zgjedhin nëse ata nuk duan të kalojnë nga autostradat e shpejtësisë me pagesë.

Aksi i fundit që do të lidhë Murriqanin me Milotin, por gjatë këtij viti ne kemi parashikuar që gjatë këtij viti autoriteti rrugor Shqiptar është duke marrë të gjitha masat për të hapur edhe Milot-Balldrenin duke qenë se ka qenë një kontratë e parashikuar në vitin 2018. Por për shkak të pandemisë dhe të gjithë historive jo të këndshme që ndoqëm, krizën ekonomike etj, nuk arriti të financohej.

Kemi nisur punimet për një segment shumë të rëndësishëm, ai është kantieri më i rëndësishëm për republikën e Shqipërisë, flasim për Korridorin e 8. Më në fund pas një lobimi dhe një pune në bashkëpunim me qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe qeverinë Bullgare me një mbështetje nga qeveria Italiane kemi arritur t’ia dalim që Korridori i 8 të përfshihet apo të jetë pjesë e net-core e Bashkimit Europian. Përfitimet që vijnë nga kjo, është se ky korridor do të konsiderohet si pjesë e investimeve të Bashkimit Europian, jo vetëm për sa i përket akseve rrugore, por kryesisht me rëndësi është investimi i hekurudhave, duke qenë se hekurudhat ne i kemi lënë si pjesë e investimeve të Bashkimit Europian./tvklan.al