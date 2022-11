Hapen 4.5 km në tunelin e Llogarasë

12/11/2022

Kryeministri Edi Rama ka publikuar në llogaritë e rrjeteve sociale foto nga punimet në tunelin e Llogarasë. Nga 6 kilometrat e projektit, janë hapur 4.5 prej tyre, bën me dije kryeministri.

“Tuneli i Llogarasë, ku tanimë janë hapur 4.5 nga 6 kilometrat e projektit që do ta afrojë bregun e Jonit me aeroportin ndërkombëtar të Vlorës dhe do të rrisë ndjeshëm kuotat e industrisë shqiptare të turizmit”, shkruan Rama në postim./tvklan.al