Hapen aplikimet për ndihmën e ndërmarrjeve të reja

17:34 17/02/2024

Ibrahimaj: Nga fondi prej 300 mln Lekë mbështetën 75 projekte

Hapen aplikimet për mbështetjen financiare të sipërmarrjeve të reja inovatore ose ato ekzistuese, që duan të përfitojnë nga financimet me anë të granteve të qeverisë. Ministrja e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, Delina Ibrahimaj tha se nga fondi prej 300 milionë Lekësh mund të përfitojnë kompanitë startup, si dhe individë për të ndërtuar e zhvilluar më tej sipërmarrjet e tyre.

“Së pari, do të mbështesim idetë, të cilat kryesisht presim të vijnë nga studentët, të rinjtë, që kanë menduar të zhvillojnë një biznes, por ende nuk kanë një kompani të regjistruar. Në kategorinë e dytë do të mbështesim ato sipërmarrje, të cilat janë aktive dhe përmes financimit nga grantet e Qeverisë duan ta zhvillojnë dhe komercializojnë atë. Do të kemi edhe një kategori të tretë, me anë të së cilës synojmë të tërheqim sipërmarrjet që i kanë të zhvilluara prototipet, por kanë nevojë për financim për të rritur linjën e prodhimit dhe ndërkombëtarizuar prototipin e tyre.”

Ministrja Ibrahimaj dha lajmin e mirë se të Hënën prezantohet Strategjia për Sipërmarrjet Inovative.

“Qeveria shqiptare po punon edhe për një strategji të sipërmarrjeve të specializuara, megjithatë faza e identifikimit të sektorëve që kanë nevojë për inovacion tashmë ka mbaruar dhe janë pikërisht këto sektorë që synohen të mbështeten, jo vetëm nëpërmjet fondeve që do të japë herë pas here qeveria, por edhe përmes instrumenteve të tjera që do të ndërtojmë.”

Kjo është thirrja e dytë që behet për mbështetjen e Startap-eve dhe të gjitha aplikimet do të kryhen përmes portalit “E-Albania” brenda një afati 30 ditor.

Klan News