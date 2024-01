Hapet ankandi për energji nga dielli

20:07 15/01/2024

Shteti do të blejë 300 MW energji, afati deri më 10 Korrik

Qeveria shqiptare ka vendosur të dalë sërish në treg për të blerë energji, por kësaj here vetëm atë të prodhuar nga dielli. Për këtë qëllim Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka hapur ankandin Fotovoltaik Hibrid 300 MW, sasi kjo e cila do të blihet nga shteti shqiptar me një çmim mesatar prej 59.97 euro/MW.

Më tej ministrja Balluku shtoi se viti 2024 do të shërbejë për rritjen e kapaciteteve njerëzore në sektorin e energjisë, shoqërues i së cilit do të jetë inovacioni.

Përmes nxitjes së përdorimit të burimeve të rinovueshme, Shqipëria synon të kthehet në eksportuese neto e energjisë brenda vitit 2030.

