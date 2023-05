Hapet çerdhja e parë në zonën e Astirit

Shpërndaje







14:21 10/05/2023

Veliaj: Mandati i tretë do i japë zgjidhje çdo problematike

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, njëherësh edhe kandat i Partisë Socialiste për një mandat të tretë në krye të kesaj bashkie, inauguroi çerdhen e parë në zonën e Astirit.

“Te zanati ynë gjërat ndahen mes atyre që gjejnë fajin dhe atyre që gjejnë zgjidhjen. Ne e dimë se çfarë ka ndodhur në Astir. E dimë kush e ka drejtuar ish komunën, e dimë që nuk kishte asnjë terren të lirë për shërbime të tilla. Detyra jonë është të shohim përpara dhe të gjejmë zgjidhje. Zgjidhja që kemi gjetur është duke thyer një tabu sepse sot hapim çerdhen më të madhe në Tiranë, për të cilën kemi marrë një hapësirë me qira, në pamundësi të gjendjes së një terreni në zonën e ‘Astirit’.”

Veliaj tha se në mandatin e tretë do jetë mandati i zonave si ajo e Astirit, ku do i jepet fund çdo problematike me kopshtet e çerdhet, por dhe do të ndërtohen 5 shkolla të reja.

“Mandati që vjen do të jetë mandati i zonave si Astiri, ku duam të shkojmë deri në cepin fundor. Do fillojmë me më të vegjlit, nga çerdhja, te kopshti, te shkolla. Kemi 5 terrene për shkolla, ku pritet të nisë puna së shpejti, tani që edhe çmimet janë stabilizuar pas inflacionit të luftës. Me zgjidhjen që i dhamë zhbllokimit të autostradës me aksin e rrugës “Migjeni”.”

Sipas Veliajt, Bashkia e Tiranës ka zgjidhur problemin e çerdhes për 170 familje në ketë zonë.

Tv Klan