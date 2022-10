Hapet gara për ndërtimin e Teatrit të ri Kombëtar

15:58 05/10/2022

Veliaj: Do u shërbejë artistëve, të majtë dhe të djathtë

Hapet gara për ndërtimin e Teatrit të ri Kombëtar.

Gjatë fjalës së tij kryebashkiaku Erion Veliaj tha se gara për ndërtimin e teatrit të ri do të zgjasë 60 ditë dhe do të ngrihet në të njëjtin vend ku ishte Teatri Kombëtar dhe jo poshtë një kulle siç u akuzua nga opozita.

Pas 60 ditësh nga gara ndërkombëtare për ndërtimin e teatrit të ri do të nisë puna në kantier. Sipas Veliajt teatri i ri do u shërbejë të majtëve dhe të djathtëve dhe do të jetë një godinë moderne siç u takon artistëve.

