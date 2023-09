Hapet kopshti “Buqëqeshja e Artë” në Kodër-Kamëz

16:51 14/09/2023

Veliaj: Godina moderne për akomodimin e 180 fëmijëve

“Buzëqeshja e Artë” është kopshti më i ri i hapur në Kodër-Kamëz, cili këtë javë priti 180 fëmijët e parë pranë kompleksit shkollor “Nënë Tereza”.

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj u shpreh se kjo është një nga hapësirat më të mëdha për fëmijët në Tiranë.

“Kush do e kishte menduar se në Kodër-Kamëz do të kishim një mega shkollë me dy emra të mëdhenj: 9-vjeçaren “Nënë Tereza” dhe gjimnazi “JF. Kennedy”. Më vjen mirë që qershia mbi tortë e këtij kampusi të jashtëzakonshëm, dikur i zaptuar, është ky kopësht me emrin “Buzëqeshja e Artë”. Unë e di që ka plot cinikë që vënë bast kundër Tiranës, por ju them se e kanë të humbur. Tirana e fiton gjithmonë bastin! Kamza e fiton gjithmonë bastin! Sepse puna jonë e përbashkët fiton gjithmonë.”

Veliaj shtoi se kërkesat për regjistrime në kopshte dhe çerdhe publike janë shumëfishuar si asnjëherë më parë, pikërisht për shkak të godinave bashkëkohore.

“Sot kemi 7-8 herë aplikime më shumë. Në njëfarë mënyre, jemi bërë ‘viktimë’ të suksesit tonë! Sa më cilësore është bërë puna, aq më shumë është rritur kërkesa. Por, ky është edhe komplimenti më i madh që i është bërë Bashkisë së Tiranës. E marr edhe si kritikë, pra se duhet të kishim bërë jo tre herë dhe katër herë më shumë, por 7-8 herë më shume kopshte e çerdhe, por e marr edhe si frymëzim që në këtë mandat të shtojmë masivisht një nga shërbimet, që njerëzit e kanë certifikuar, duke na besuar në masë dhe duke sjellë shumë më shumë aplikime seç ka hapësira.”

Veliaj nënvizoi se ashtu si një vit më parë që u hapën 40 shkolla të reja, edhe këtë vit janë shtuar 9 godina shkollore, si dhe disa kopshte e çerdhe të reja.

