Hapet në Janar gara për portin tregtar

16:08 12/12/2022

Rama: 46 % do të financohet nga qeveria

Në Janar do të hapet gara ndërkombëtare për ndërtimin e portit tregtar të Porto Romanos, një investim me Partneritet Publik Privat, ku 46 përqind do jenë kontribut financiar i qeverisë dhe 54 përqind i kompanisë që do të shpallet fituese, në periudhën Qershor-Korrik të vitit 2023.

“PPP. Do të zhvillojmë një proces në partneritet publik-privat”, tha kryeministri Rama.

Projekti i këtij porti u prezantua këtë të hënë në prezencë të përfaqësueseve të selive diplomatike dhe qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, pasi është një bashkëfinancim i të tre qeverive. Në këtë projekt të kompanisë holandeze Royal Haskoning janë parashikuar 2 porte të thata në Prishtinë dhe një në Strugë.

“Në njërën anë, portit të Durrësit i japin një rëndësi të madhe për gjithë Balkkanin, por po ashtu krijon një ndërvarësi të Kosovës me Republikën e Shqipërisë”, tha ministri i Mjedisit në Kosovë, Liburn Aliu.

“Një dimension i ri dhe kreativ komunikimi që padyshim do të kontribuojë në përforcimin e bashkëpunimit tregtar midis dy vendeve”, u shpreh zv.kryeministri i RMV, Artan Grubi.

Projekti do të jetë i ndarë në 3 faza, kompania holandeze ka bërë përllogaritjet për kostot e fazës së parë.

“Faza e parë nis në 2023-in dhe ndërtimi 36-40 muaj nga fillimi i punimeve. Vlera për këtë fazë do të jetë 390 mln Euro”, tha Eric Smit nga kompania Royal Haskoning DHV.

Ministrja Balluku dhe Kryeministri u japin përgjigje akuzave se po e lenë Shqipërinë pa port tregtar nga nxitimi për të nisur investimi për portin turistik.

“Do t’i përgjigjet kërkesave të 4 dekadave të ardhshme”, tha zv.kryeministrja Belinda Balluku.

“Ne jo vetëm nuk u nisëm pas berihajit që të mbyllim portin tregtar për të bërë një port turistik, por kishim përgatitjen e plotë dhe garancinë e plotë se do të kishim gati portin e ri tregtar”, shtoi kryeministri Rama.

Rama është i sigurtë se ky port do të jetë nyja më strategjike tregtare për të gjithë rajonin.

“Të gjitha vendet tona nuk kanë asnjë shans tjetër, kalojnë në një nivel tjetër. volumet e tyre të shkëmbimeve tregtare pa Durrësin”, vijoi Rama.

Si Rama ashtu dhe Balluku flasin për një interes të shtuar dhe në fazën aktuale të kompanive ndërkombëtare për t’u bërë pjesë e kësaj gare, por duke vendosur një kusht.

“Presim kompani nga vendet mike dhe partnere”, tha kryeministri i vendit.

Kjo pasi qeveria shqiptare synon që në atë zonë të ketë dhe një bazë ushtarake për NATO-n.

Zona e përzgjedhur për këtë port sipas qeverisë ka potenciale të mëdha dhe për zonën ekonomike në Porto Romano. E duke pasur përballë ambasadorin britanik e gjen me vend jo vetëm të bëjë një ftesë për qeverinë e tij për të investuar, por dhe të zbulojë bashkëbisedimin me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar javën e shkuar.

“E rëndësishme në bisedë ishte që edhe kryeministri britanik shprehu një interes shumë të madh dhe kemi rënë dakord që të krijojmë një skuadër të përbashkët më në fund, propozimi im i vjetër dhe u desh që të fitoja 3 mandate që të fillonin të më dëgjonin tamam këta partnerët ndërkombëtarë”.

Në projekt parashikohet që kapaciteti për përpunimin e kontejnerëve të jetë 500 mijë njësi, nga 170 mijë që janë aktualisht në portin ekzistuese.

