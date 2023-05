Hapet nesër një segment i rrugës Orikum-Dukat, Balluku flet për infrastrukturën në jug

14:08 17/05/2023

Zv/kryeministrja, njëkohësisht ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ishte këtë të mërkurë në rrugën Orikum-Dukat. Ajo u shpreh se nesër parashikohet që një pjesë e këtij segmenti të hapet për qarkullim. Rruga Orikum-Dukat do të lidhur Orikumin me tunelin e Llogarasë duke bërë të mundur aksesimin nga by pass-i i Vlorës pas qenë nevoja të futesh në qytet.

“Është një nga rrugët më të rëndësishme. Sigurisht me problematika të mëdha sa i përket shpronësimeve pasi jemi në një aks ku prona ka marrë një vlerë tjetër. Dikur në Dukat tokat kishin një vlerë të ulët, ndërsa sot për shkak se ndodhet mes tunelit dhe by pass-it të Vlorës shpronësimi ka qenë pak i vështirë. Sot shikoj që ecim me ritme shumë të mira dhe nesër parashikohet që kjo pjesë të hapet për qarkullimin”, tha ministrja.

Ministrja Balluku u shpreh se e gjithë infrastruktura e jugut është e mirëstudiuar dhe do të jetë funksional në vitin 2024.

“E gjithë zona e infrastrukturës së jugut duke nisur nga by pass-i i Fiert dhe duke vazhduar pastaj me Fier-Levan-Vlorë, duke vazhduar me rrugën e aeroportit që lidhet me autostradën, me by pass-in e Vlorës, Orikum-Dukatin dhe padyshim me tunelin e Llogarasë janë nga pjesët më të mirëstudiuara që ne kemi sot në Republikën e Shqipërisë, por që mbarojnë më shpejt. Në vitin 2024 të gjitha këto akse që përmenda do të jenë funksionale. Pra në Qershor 2024 do të kemi funksionale të gjitha akset, edhe rrugën e aeroportit, edhe këtë ku jemi sot. Jemi angazhuar që tuneli i Llogarasë do të mbarojë në Qershor 2024. Kështu që jugu i Shqipërisë do të ketë një infrastrukturë moderne të përfunduar me të gjithë kompenentët e saj të integruar dhe të lidhur”, tha Balluku.

Të njëjtën gjë, pra me studime dhe të gjitha komponentë të lidhura me njëri-tjetrin, ministrja Balluku tha se do të ndodhë edhe me korridorin 8. Pas nisjes së punës ajo u shpreh se së shpejti do të përfundojë gara edhe për lotin e dytë ndërsa ka nisur puna për projektimin e by pass-it të Elbasanit.

“Infrastruktura në Shqipëri nuk bëhet as për arsye elektorale dhe as për arsyet e kujtdo. Bëhet për të lidhur Shqipërinë me rajonin”, u shpreh Balluku./tvklan.al