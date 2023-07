Hapet qarkullimi në Orikum-Dukat, bregdeti i jugut më afër për të gjithë

19:49 07/07/2023

Të gjithë ata që kanë vendosur të pushojnë në plazhet e jugut të vendit tashmë do ta kenë më të lehtë. Aksi nga Orikumi në Dukat është hapur këtë të premte për të gjitha automjetet përpara afatit. Belinda Balluku, zëvendëskryeministre dhe njëkohësisht Ministre e Infrastrukturës, pa nga afër punimet, duke theksuar se rruga është hapur përpara afatit me qëllim lehtësimin e lëvizjes.

“Hapim një nga segmentet më të rëndësishme të Orikum-Dukat, siç e quajmë ne, Porti i Jahteve, Ura e Shën Elizës siç quhet në kontratë. Një nga projektet më të rëndësishme i cili lidh Vlorën me tunelin e Llogarasë”.

Ky investim u ka dhënë zgjidhje problemeve të vazhdueshme me rrëshqitjet në zonën e Dukatit.

“Kemi shmangien nga shpati i Dukatit, pasi ka qenë një zonë shumë e rrezikshme, që rrëshqiste…”

Balluku apeloi që drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes.

“Sigurisht do të vazhdojmë këtu punimet, sidomos pasi të mbarojë sezoni, pas datës 1 Tetor. Kështu që duhet kujdes”.

Së bashku me bajpasin e Vlorës dhe së shpejti edhe tunelin e Llogarasë, kjo do të afrojë ndjeshëm të gjithë plazhet e kaltra të Jonit.

“Dhe thjeshtë imagjinoni që pas 1 viti nuk do të vazhdoni më për të hipur në Llogara, por do t’i futeni tunelit, pasi në Qershor të 2024-s ne do të dorëzojmë edhe tunelin e Llogarasë”.

15 kilometrat e reja të Orikum-Dukat shkurtojnë maksimalisht distancën drejt bregdetit duke i dhënë një frymëmarrje të re turizmit dhe ekonomisë së zonës.

Tv Klan