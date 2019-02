Hapet segmenti i dytë i Bulevardit të Ri në Tiranë

Duke nisur nga sot, Bulevardi i Ri nga ish-Stacioni i Trenit deri te kryqëzimi me rrugët “Siri Kodra” dhe “Jordan Misja” është funksional për automjetet. Bashkia e Tiranës ka përfunduar segmentin e dytë prej 500 metrash të Bulevardit të Ri, si dhe sheshin e tretë në fund të tij, duke ofruar një standard të lartë të punimeve dhe një mjedis çlodhës për banorët e zonës.

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj vlerësoi cilësinë e punimeve, si dhe faktin që tashmë zgjidhet një nyje që shkaktonte trafik.

“Jam shumë i lumtur që kemi hapur sot sheshin e tretë të bulevardit dhe ende pa përfunduar pjesa finale e tij, është funksional për automjetet. Ata që banojnë në njësitë 8 dhe 9, të lidhur përmes rrugëve “Siri Kodra” dhe “Jordan Misja”, kanë një mundësi të shkëlqyer të shkurtojnë kohën e tyre në trafik, duke kaluar nga njëra njësi tek tjetra, duke e parë bulevardin si urë dhe jo si ndarje. Jam shumë i lumtur që zgjidhet një nyje e trafikut që i afrohet asaj që në të ardhmen do jetë Unaza e katërt e Tiranës”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku theksoi se ashtu si në këtë bulevard, puna nuk do të ndalet në asnjë projekt tjetër të Bashkisë së Tiranës.

“Për pak ditë përgatitemi të festojmë 99-vjetorin e Tiranës kryeqytet. Kemi 99 vjet që vazhdojmë të mbarojmë projektin që nisën italianët, kur vjen puna tek bulevardi dhe aksi origjinal i tij, i konceptuar nga italianët, i cili mbeti pa u mbaruar edhe nga komunistët, edhe nga kjo përpëlitja jonë 30-vjeçare. Ndaj, për të gjithë ata që duan ta shohin Tiranën Zonjë, do të duhet që të mbështetin Tiranën e punës, Tiranën e pastër, Tiranën e drejtë, Tiranën që nuk bllokohet nga një minorancë e zhurmshme, por që fuqizohet nga një shumicë e heshtur”, theksoi Veliaj.

Ai vuri në dukje se projekti i Bulevardit të Ri po vijon edhe për pjesën tjetër, ndërsa bëri të ditur se ai do të mbyllet me një shesh ceremonial, i ngjashëm me sheshin “Nënë Tereza”. Veliaj u bëri thirrje qytetarëve që ta mirëmbajnë këtë investim dhe të mos e vandalizojnë.

“Jo vetëm që ky investim ka ecur sipas planit, pavarësisht se humbëm 4 vjet, rikuperuam gjithë kohën e humbur, po përgatitemi që në sheshin final, i cili do të jetë simotra e sheshit “Nënë Tereza”, të bëjmë një investim të jashtëzakonshëm, të jetë një shesh modern, krahasuar me sheshin klasik që kemi në fund nga ku duket Universiteti i Tiranës”, shtoi ai.

Kryebashkiaku u shpreh se ky bulevard do jetë boshti i asaj që nesër do të quhet “Tirana e së ardhmes”. Veliaj tha se këtu do të vendosen shumë institucione publike dhe të biznesit, çka pritet ta bëjë atë një nga zonat më të mira të Tiranës. /tvklan.al