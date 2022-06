Hapet të shtunën Kopshti i ri Zoologjik, ndryshon drejtimi i lëvizjes së automjeteve te “Liqeni i Thatë”

13:34 03/06/2022

Kopshti i ri Zoologjik do të hapë nesër dyert për të gjithë fëmijët e Tiranës, të cilët do të njihen me kafshët dhe mjediset e mrekullueshme të asaj hapësire të transformuar. Por, me qëllim lehtësimin e qarkullimit të automjeteve, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ka marrë masa edhe për ndryshimin e lëvizjes së tyre.

Më konkretisht, duke nisur nga kjo e shtunë, qarkullimi në segmentin e rrugës “Liqeni i thatë” do të kthehet me një drejtim lëvizjeje, sipas sensit nga rruga “Hamdi Sina” në drejtim të “Kopshtit Zoologjik”. Përjashtim bëjnë veç mjetet e Transportit Urban, i cili do vazhdojë lëvizjen sipas itinerarit që ka realizuar deri më tani, dhe rezervojnë të drejtën për kalimin në dy senset e aksit rrugor.

Ndërsa, aksesi hyrës i kalimit të automjeteve për qytetarët, për pjesën e rrugës që kthehet me një drejtim lëvizje, do të bëhet nëpërmjet kalimit në Unazën e Madhe të Qytetit, si dhe duke e aksesuar zonën tek nyja e re, pranë Liqenit të Thatë (sipas hartës bashkëngjitur)./tvklan.al