Hapet tenderi për Kampusin Universitar të Tiranës

21:36 05/01/2022

Bashkia Tiranë çel tenderin edhe për Akademinë e Arteve dhe të policisë

Bashkia e Tiranës i hap rrugë ndërtimit të Kampusit Universitar të Tiranës, e bashkë me të, Universitetit të Arteve dhe Akademisë së Policisë. Në fundin e vitit 2021, ka hapur tenderin për tre projektet e mëdha që pritet të ndërtohen në kryeqytet.

Kompanitë kanë afat deri në 26 Janar për të dhënë ofertat e tyre ndërsa fondi limit i përcaktuar nga Bashkia e Tiranës do jetë 408 milionë Lekë. Kompania fituese do të ketë në dispozicion dy vite për të hartuar të tre projektet.

Ideja e kampusit universitar u bë publike dy vite më parë, që përfshinte rikonstruksionin e godinave ekzistuese, ndërtimin e objekteve arsimore, pjesës social-kulturore, si dhe krijimin e rrugëve lidhëse dhe lulishteve.

Ndërsa në projektin për Akademinë e Arteve, hapësira e re prej 20 mijë metrash katrorë do të ketë përveçse më shumë salla për leksione e seminare, një shesh të madh në mes, teatro e parking nëntokë.

Edhe Policia e Shtetit do të ketë një seli të re, ku do të përfshijë edhe Policinë Shkencore dhe Akademinë e Sigurisë. Ai do të ndërtohet pranë ish-batalionit të Policisë Ushtarake, ngjitur me Akademinë e Sigurisë.

