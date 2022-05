Hapet thirrja për start up-et

Shpërndaje







16:22 16/05/2022

Ministrja e Sipërmarrjes Bilali: Do jetë e hapur për 3 javë, përparësi të rinjtë dhe gratë. Mbështetja nga 1.5-5 mln Lekë

Hapet thirrja për start up-et me ide inovative. Gjatë një interviste për Klan News Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Edona Bilali tregon procedurat dhe afatet e aplikimit.

“Hapim thirrjen e parë për start up-et dhe për lehtësuesit. Start up-et janë ide biznesi apo biznese tashmë të themeluara që sjellin një inovacion. Në industrinë ku ato operojnë modeli i tyre i biznesit është i ndryshëm. Sipas fazës së zhvillimit, mund të mbështeten me një grant nga 1.5-5 milionë Lekë të reja. Çdo aplikante apo i ri nën 30 vjeç apo nëse ideja lidhet në një formë apo në një tjetër me reduktimin e konsumit të energjisë apo një formë alternative të prodhimit të energjisë do të vlerësohet me pikë shtesë”.

Sipas ministres fondi total i mbështetjes është 10 milionë Euro.

“Do të vetëdeklarohet si start up, nuk ka regjistrim apo komision vlerësues. Me një formular që plotësohet brenda pak sekondave do të posedojë brenda 48 orëve një dokument që quhet pasaporta e start up-it. Lista e dokumentave të kërkuar për aplikimin e grantit dhe vetë aplkimi ndodhen në uebsajtin e ministrisë”.

Përfitues mund të jenë edhe institucione të tjera përfshi edhe univiersitetet publike dhe private.

“Do të ketë mbështetje për shkollat e mesme apo të mesme profesionale sepse duam të kultivojmë idenë që sipërmarrja sa më herët të mësohet, aq më tepër rriten gjasat që të jenë të suksesshëm. Organizata apo shoqëri në shërbim të start up-eve kanë një fashë tjtër mbështetjeje nga 5-20 milionë Lekë të reja”.

Aplikimi për start up-et bëhet online pranë E-Albania. Mundësi aplikimi për idetë e tyre inovative kanë edhe të rinjtë që janë në diasporë.

Klan News