Hapet tregu i gjelave të detit në Baldushk

14:37 22/12/2022

Veliaj: Ndihmoni në ekonominë e zonës

Për të gjashtin vit radhazi, në Baldushk hapet tregu tradicional i gjelave të detit. Kryebashkiaku Erion veliaj dhe ministrja e bujqësisë, Frida Krifca ftuan qytetarët që të kontribuojnë për ekonominë lokale të kësaj zone.

Erion Veliaj: Nuk ka asnjë dyshim se gjeli i Baldushkut është më i miri, më organiku, më i shëndetshmi. Është i pazëvendësueshëm në tavolinat e Vitit të Ri. Ka shumë njerëz që pyesin: “Si mund të ndihmoj”, të cilëve u them: mund të blesh një gjel këtu sepse kështu ndihmon ekonominë lokale. Kemi një Tiranë urbane me financa dhe para, që është pjesa më vitale e qytetit, por kur vjen puna te gjenerimi i ekonomisë, Tirana është e rrethuar me një super kurorë rurale, ku prodhohet mishi i gjelit, djathë, kos dhe gjalpë, ku prodhohet vaji i ullirit, vera dhe rakia më e mirë.

Veliaj tha se subvencionimi i fermerëve ka bërë që të rritet kujdesi i tyre për prodhimet.

“Fermerët janë subvencionuar më shumë këtë vit për çdo krerë, ka pasur më shumë kujdes mjekësor. Fakti që analizat e gjelit tregojnë se nuk kanë toksina, as antibiotikë, e bëjnë të gatshëm këtë produkt edhe nga ana ligjore të bëjnë certifikimin si një produkt organik që fama, reputacioni dhe ekonomia që gjeneron gjeli i Baldushkut të shkojë përtej Tiranës dhe të kemi mundësinë që këtë brand ta çojmë, jo vetëm në të gjithë Shqipërinë dhe rajon, por edhe më tej në Europë”.

Ndërsa ministrja Krifca tha se po punohet për ta markuar gjelin e Baldushkut, duke e regjistruar si produkt autokton.

Frida Krifca: Gjeli i Baldushkut do të jetë në programet tona të punës, për t’i dhënë edhe shumë vlerë, duke e regjistruar si produkt, si një markë cilësie. Këtu do të jenë veterinerët tanë. Më vjen mirë të konstatojmë prej tyre se nga analizat e bëra nuk ka pasur asnjë mbetje antibiotikësh në produkt, që do të thotë se bëhet fjalë për një produkt të mirëmbajtur, organik, të rritur me prodhime të shëndetshme.

Në tregun e Baldushkut priten të shiten rreth 45 mijë shpendë të zonës.

