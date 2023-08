Hapet urgjenca e re e spitalit të Vlorës

19:06 09/08/2023

Manastirliu: Dyfishohet kapaciteti, shërbim më cilësor edhe për mijëra turistë

Hapet Urgjenca e re e Spitalit Rajonal Vlorë. Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu së bashku me përfaqësuesit e Agjensisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvilim, inspektuan urgjencën e rikonstruktuar sipas standardeve bashkëkohore, e cila do tu vijë në ndihmë jo vetëm qytetarëve të Vlorës, por edhe mijëra turistëve që janë me pushime në këtë qytet.

“Në këtë kulm sezoni, ne i’a mbërritëm që të përfundojmë urgjencën, jo vetëm të zgjerojmë kapacitetet e urgjencës, me një numër të rritur shtretërish, me një triazh që tashmë është sipas parametrave europiane, për nga pikëpamja e hapësirave, e aparaturave, që do të përmirësojnë dhe të rrisin nivelin diagnostik dhe monitorues në Spitalin e Vlorës. Një model i shërbimit të urgjencës në Spitalin Rajonal të Vlorës, i cili do të replikohet si një model i mirëfilltë edhe në spitalet e tjera dhe ne do të vijojmë investimet në të gjithë vendin, nga Shkodra në Sarandë. Nga nesër kjo urgjencë do të jetë funksionale, duke ju shërbyer edhe turistëve të cilët janë të shumtë në këtë sezon në Vlorë.”

Manastirliu foli edhe për fuqizimin e burimeve njerëzore dhe flotës së autoambulancave.

“Vijojmë sërish me investimet në Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore edhe këtë vit, duke shtuar numrin e autoambulancave si dhe pilotimin nëpërmjet një autoambulance me ekip të dedikuar mjekësor për vizitat në shtëpi, që është një tjetër projekt pilot, të cilin ne do ta iniciojmë falë mbështetjes së Koperacionit Italian dhe sigurisht do t’i zgjerojmë këto shërbime, që të rritet sa më shumë mbulimi në territor i shërbimit shëndetësor, aksesi dhe cilësia e shërbimeve”

Ministrja tha se fuqizimin i Urgjencës së Spitalit Rajonal Vlorë, kthehet në një pikë referimi jo vetëm për vizitorët dhe turistët e bashkisë Vlorë, por edhe të bashkive Sarandë dhe Himarë.

