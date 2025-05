Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se ai nuk do të pranonte të marrte pjesë në një takim konsultativ për qeveri tranzicionale nëse në tavolinë është edhe Lëvizja Vetëvendosje.

“Ftesa për konsultë nuk ka gjë të keqe. Nuk ndryshon qëndrimi sa i përket qeverisë së opozitës, por po ashtu nuk na pengon ftesa e LDK-së për konsulta”, tha Haradinaj, duke iu referuar ftesës së një ditë më parë të LDK-së që të gjitha partitë politike shqiptare të bashkëpunojnë për qeveri tranzicionale deri vitin e ardhshëm.

Ai tha se do të pranonte takime bilaterale me LDK-në apo trilaterale me LDK-në dhe PDK-në./REL