“Harrohet” pandemia, festë me fishekzjarre në Tiranë

10:08 01/01/2022

Ndryshe nga viti i kaluar që po lemë pas për shkak të pandemisë, shqiptarët festuan këtë vit të ri në masa më të lehtësuara.

Tashmë qytetarët në Tiranë kishin mundësi që ta festonin ndërrimin e viteve me të afërmit e tyre, me familjarët e tyre dhe mbi të gjitha me një koncert festiv në sheshin “Skënderbej”.

Ndërkohë qytetarët kanë uruar për një vit më të mbarë për të gjithë popullin.

“Një vit i mbarë për të gjithë”.

“Qoftë një vit i mbarë”.

“Mbarësi për gjithë popullin shqiptar”.

“Ishalla mbarësi për njerëzit, gjëra më të mira, le të shpresojmë”.

“Gëzuar Vitin e Ri”.

“Lumturi, fat dhe shumë para”./tvklan.al