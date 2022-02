Harry dhe Meghan nderohen në NAACP Image Awards

Shpërndaje







12:01 27/02/2022

Dukesha e Sussex: Nuk mund të isha më krenare

Princi Harry i Britanisë dhe gruaja e tij Meghan u nderuan me titullin më të lartë të NAACP për shërbimin e shquar publik në Image Aëards të organizatës për të drejtat civile.

“Ne u zhvendosëm në Kaliforni, shteti im i origjinës, pak para vrasjes së George Floyd. Në muajt që pasuan, si bashkëshorti im dhe unë folëm me komunitetin e të drejtave civile, ne u angazhuam personalisht ne organizatën tonë, Archewell, për t’i nxjerrë në pah ata që po avancojnë drejtësinë racore dhe përparimin”, tha Meghan pas marrjes së çmimit.

Noble, i cili njihet për studimet se si teknologjitë dixhitale ndërthuren me kulturën, racën dhe gjininë, do të jetë fituesi i parë i çmimit vjetor, i cili përfshin një pagë të pakufizuar prej 100,000 Dollarë që do të përdoret për të avancuar punën e re ose për të zgjeruar udhëheqjen dhe ekspertizën në këtë fushë.

Aktorja Jennifer Hudson mori çmimin kryesor të natës, artistja e vitit, për rolin e saj si mbretëresha e ndjerë Aretha Franklin në filmin biografik “Respekt”.

Will Smith u shpall aktori më i mirë për portretizimin e tij të Richard Williams, babait dhe trajnerit të yjeve të tenisit Venus dhe Serena Williams, në “King Richard”.

Edhe pse disa fitues e ndoqën shfaqjen personalisht, shumica u shfaqën përmes videokonferencës për të pranuar çmimet e tyre.

Klan News