Në një intervistë shumë emocionale, e para që nga largimi nga Pallati Mbretëror, Princ Harry ka kërkuar të pajtohet me familjen. Për BBC -në, ai u shpreh se ishte i shkatërruar që humbi një sfidë ligjore mbi sigurinë e tij në Mbretërinë e Bashkuar dhe se babai i tij, Mbreti Charles, nuk do të flasë me të për këtë arsye.

“Ka pasur kaq shumë mosmarrëveshje, dallime midis meje dhe pjesëtarëve të familjes sime. Kjo situatë ka vazhduar për pesë vjet në lidhje me jetën dhe sigurinë njerëzore. Sigurisht, disa anëtarë të familjes sime nuk do të më falin kurrë që kam shkruar një libër. Dua shumë pajtimin me familjen time. Nuk ka kuptim të vazhdoj të luftoj më. Siç thashë, jeta është e çmuar. Nuk e di sa kohë ka më babai im. Ai nuk më flet për shkak të këtyre gjërave të sigurisë. Por do të ishte mirë të pajtoheshim”.

Princi foli për BBC në Kaliforni pasi humbi apelin për sigurinë që ai dhe familja e tij kanë të drejtë të gëzojnë ndërsa ndodhen në Mbretërinë e Bashkuar. Pallati i Buckingham-it bëri të ditur se të gjitha këto çështje janë shqyrtuar në mënyrë të përsëritur dhe me kujdes nga gjykatat dhe gjithmonë ka patur të njëjtin përfundim.

“E dua vendin tim. Gjithmonë e kam thënë këtë, pavarësisht asaj që kanë bërë disa njerëz në atë vend. Më mungon Mbretëria e Bashkuar. Mendoj se është vërtetë shumë e trishtueshme që nuk do të jem në gjendje t’u tregoj, fëmijëve të mi, atdheun tim”.

I pyetur nëse i kishte kërkuar Mbretit të ndërhynte në mosmarrëveshjen për sigurinë, Princi Harry u shpreh se nuk i kërkoi kurrë të ndërhynte, por të largohej dhe t’i linte ekspertët të bënin punën e tyre. Princi tha se ndryshimet në statusin e tij të sigurisë në vitin 2020 kishin ndikuar jo vetëm tek ai, por edhe tek gruaja dhe tek fëmijët e tij.

Harry hoqi dorë nga detyrat mbretërore në vitin 2020 dhe u transferua në Shtetet e Bashkuara, ku jeton në Kaliforni me gruan Meghan dhe dy fëmijët e tyre.

Që prej largimit, ai dhe Meghan kanë qenë shumë kritikë ndaj familjes mbretërore në dokumentarë televizivë si dhe një intervistë me prezantuesen amerikane të emisionit Oprah Winfrey dhe më e rëndësishmja në biografinë më të shitur të Harry -t, “Spare”. Princi nuk mban më kontakte të ngushta si më herët as me babanë e tij dhe as me vëllain e tij të madh, trashëgimtarin e fronit, Princin William.

