Harry Styles do ta shohim edhe si aktor

Shpërndaje







15:23 16/06/2022

Këngëtari do të luajë në filmin “My Policeman”

Përveç aftësive si këngëtar, Harry Style do ta shohim edhe të aktrojë në filmin “My Policeman”.

Drama romantike bazohet në romanin me po të njëjtin titull nga shkrimtarja Bethan Roberts. Styles do të portretizojë Tomin, një polic homoseksual i martuar dhe i mbyllur në vitet 1950, i luajtur nga ylli 28-vjeçar i popit. Tom gjendet në një trekëndësh dashurie me gruan e tij, Marion dhe Patrick.

Skenari shtrihet midis dy periudhave kohore: mjedisi i viteve 1950 ku Tom takohet me bashkëshorten e tij dhe 40 vjet më vonë, kur martesa e tij kërcënon të shpërbëhet pasi bashkëshortja e tij pranon të strehojë Patrick si pasojë e goditjes në tru me të cilin fillon një lidhje dashurie që është e ndaluar.

“My Policeman” do të dalë në kinema më 21 Tetor dhe do të jetë gjithashtu në dispozicion në shërbimin e transmetimit të Amazon Prime një muaj më vonë, më 21 Nëntor.

Klan News