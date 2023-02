“Numri i çështjeve të prapambetura duhet të adresohet menjëherë, ju mund t’ja dilni”

10:03 01/02/2023

Xhon Kasmi, Drejtor i Byrosë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit: SHBA vazhdojnë dhe investojnë në reformën në drejtësi

Harta e re gjyqësore hyn në fuqi duke filluar që nga dita e sotme, që do të thotë se 5 Gjykatat e Apelit në vend nuk funksionojnë më. Do të ketë vetëm një Gjykatë Apeli në Tiranë.

Në një takim mes anëtarëve të KLGJ-së dhe gjytarëve i pranishëm ka qenë edhe Xhon Kasmi, Drejtor i Byrosë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit.

Gjatë fjalës së tij, Kasmi tha thënë se duhet festuar dita e sotme dhe kjo fazë e rëndësishme e reformës në drejtësi teksa ka shtuar se duhet që të gjithë të jenë krenarë për këtë hap drejt një sistemi që po punon për popullin shqiptar.

Kasmi ka thënë se numri i çështjeve të prapambetura në gjykata duhet të adresohet menjëherë, gjë për të cilën beson se mund të shkojë me sukses.

Sot është një kohë që të vendosim për objektivat për të ardhmen dhe e ardhmja për Shqipërinë është me Evropën dhe është Evropa vetë. Kjo është ajo që ne dëshirojmë, kjo është ajo për të cilën SHBA vazhdojnë dhe investojnë në reformën në drejtësi. Siç e ka thënë dhe ambasadorja në KLD në Dhjetor, reforma në drejtësi nuk është e thjeshtë, nuk është e shpejtë dhe as nuk është perfekte.

Këto janë sfida të vërteta. Numri i çështjeve të prapambetura duhet të adresohet menjëherë dhe ju mund të ia dilni. Këto numra mund edhe të zerohen siç është parë dhe nga përvoja e Këshillit të Gjykatës së Lartë dhe për ta bërë këtë, gjykatat kanë nevojë për gjyqtarë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë po punon në përzgjedhjen e gjyqtarëve me cilësi dhe integritet për t’i dhënë popullit drejtësinë që ata meritojnë.

Këto nuk janë pengesa të lehta për t’u tejkaluar, por ky është momenti i duhur. Shqetësimi i popullit shqiptar është i vërtetë. Ne e dimë që ju mund të ia dilni mbanë. Ju keni krijuar këtë gjykatë. Duhet ta vazhdoni këtë punë që keni nisur. Duhet të caktoni burimet që nevojiten, duhet të krijoni një efikasitet në sistem dhe të sillni drejtësinë e vërtetë në të.

SHBA janë krenarë të bashkëpunojnë me KLP-në në sistemin gjyqësor në BE dhe me palët e tjera të interesit për të zbatuar të gjitha pjesët e kësaj reforme për një progres të vazhdueshëm dhe për të parë rezultate reale. Përgëzime të gjithëve për këtë hap që po hidhni sot dhe ju urojmë sa më shumë fat në të ardhmen.

Me vendimin e hyrë në fuqi sot, Gjykatat e Apelit në Gjirokastër, Korçë, Shkodër, Durrës dhe Vlorë prej ditës së sotme (1 Shkurt) nuk janë më funksionale. Me vendim të KLGJ-së këto gjykata janë shkrirë dhe funksionale do të jetë vetëm Gjykata e Apelit në Tiranë, që do të shqyrtojë të gjitha çështjet në rang republike.

Ndërsa në gjykatat e apelit që u mbyllën, do të mbetet e hapur vetëm një zyrë informacioni për qytetarët ku këta të fundit do të kenë mundësi të kërkojnë informacion apo të depozitojnë ankesa./tvklan.al