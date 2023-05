Harta e re gjyqësore, kreu i KLP: I shërben situatës për drejtësi efiçente

13:24 02/05/2023

Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla ka folur sot në një intervistë për gazetarin e Klan News Besard Jacaj sa i takon hartës së re gjyqësore.

Vendimin për shkrirjen e 9 gjykatave dhe prokurorive të shkallës së parë në rrethe, Balla e konsideron pozitiv.

“Kjo është faza e dytë e hartës gjyqësore, në lidhje me idetë tona qoftë të miat personale apo anëtarëve të Këshillit ne i kemi dhënë, kemi pasur disa prokurori të vogla ku kemi pasur një ose dy prokurorë dhe nuk ishte efiçente mbajtja e tyre. Pasi nuk krijonim specializimin e prokurorëve, për lloje të ndryshme krimesh. Unë e shoh pozitivisht këtë ndryshim.”

Kreu i KLP-së thotë se kjo hartë e re gjyqësore nuk i afekton shumë qytetarët pasi ata mund t’i drejtohen policisë gjyqësore apo asaj të Shtetit nëse duan të depozitojnë një ankesë në Prokurori.

“Shkrirja e një prokurorie të Apelit nuk afekton shumë, duhet të dijmë që ka ndryshuar dhe legjislacioni, me reformën e re në drejtësi shumica e çështjeve në Apel trajtohen në dhoma këshillimi. Qytetarët atje marrin shërbimin e munguar, e depoziton ankimin, edhe përqendrimi i gjithë prokurorive dhe gjykatave sepse janë të lidhura në një Apel të vetëm unë mendoj se i shërben situatës për një drejtësi efiçente dhe të kemi një gjykatë të specializuar të ndarë në seksione.

Ndarje ideale nuk ka, edhe zgjidhje ideale nuk ka. Nga muaji Shkurt, pak kohë ka kaluar për të parë efiçensën, por gjithsesi koha do ta tregojë. Në lidhje me Prokurorinë është pak më e rëndë situata në ngarkesën e qytetarëve, nuk është e domosdoshme që të paraqiten, ka organe të tjera që mund të drejtohesh dhe ato ja përcjellin prokurorisë, ne merremi me persona të dyshuar si kriminelë. Hallin më shumë e kemi te qytetarët, bashkëpunimi me policinë gjyqësore apo policinë e shtetit është hapi i parë.”

Për stokun e dosjeve, Balla tha se ka ardhur si pasojë e shkarkimit të një numri të lartë gjyqtarësh dhe prokurorësh me reformën në drejtësi. E megjithatë thekson ai, tashmë ka një numër të lartë prokurorësh të cilët e përballojnë fluksin e çështjeve.

“Ne aktualisht pranë Prokurorisë së Apelit kemi 13 prokurorë kemi numër të mjaftueshëm për tju përgjigjur fluksit,m të kemi gjyqtarë të gatshëm, prokuroria nuk bëhet pengesë, gjithë ky stok dosjesh kanë ardhur sepse e dini sistemi i Vettingut ka nxjerrë shumë aktorë nga loja, kemi me dhjetëra prokurorë e gjyqtarë të shkarkuar. Jemi munduar qënga koha e magjistraturës të mos shqyejmë dyert por të marrim cilësinë. Në fakt ky është një problem që ka prokupuar gjithë shoqërinë shqiptare, nuk u mendua fillimisht se reforma në drejtësi do nxirte jashtë sistemit një numër kaq të lartë prokurorësh dhe gjyqtarësh, kjo krjoi dhe stokun. Ka pasur dhe më përpara, përshembull në Gjykatën e Lartë. Mbi 30 mijë dosje në Gjykatën e Lartë, këto duan kohën e vet, e vetmja rrugë për të hyrë në sistem është vetëm shkolla e Magjistraturës.”/tvklan.al