Harta e re gjyqësore/ Llagami: Nuk kemi zvarritje të dosjeve, problem vetëm infrastruktura

11:44 23/06/2023

Drejtuesja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda Llagami, thotë se në 4-5 muajt e zbatimit të hartës së re gjyqësore nuk janë evidentuar problematika të dosjeve dhe zvarritjes së gjykimit të çështjeve.

Drejtuesja e KLGJ-së, Llagami shton se problematike është infrastruktura e Gjykatës së Apelit të Përgjithshëm teksa thotë se nuk i ka kushtet për të pritur 78 gjyqtarë.

Naureda Llagami: Nuk është shtyrë asnjë seancë gjyqësore për shkak të mosmarrjes së masave. Seancat kanë vijuar në mënyrë të rregullt. Tashmë, sfida tjetër e ardhshme është zbatimi i fazës së tretë që prek gjykatat administrative. Ne kemi bërë të mundur që t’i marrim masat në avancë. Në këto 4-5 muaj të zbatimit të hartës nuk kemi pasur problematika të dosjeve, të zvarritjes së gjykimit. Fazën e parë të zbatimit të hartës gjyqësore e kemi kaluar. Edhe me fazën tjetër do të kemi një sukses. Shohim që ritmi jo vetëm që po mbahet, por po shkon në rezultate të larta.

Ne mund të themi që me godinat e gjykatave, jemi duke vepruar së bashku me Prokurorinë e Përgjithshme pasi duam të koordinojmë godinat që kemi për të pasur mundësi që shërbimi i qytetarëve të jetë i mirë. Ka nevojë për ndërhyrje në disa gjykata. Problematika që KLGJ ka është Gjykata e Apelit të Përgjithshëm sepse është një gjykatë që do të ketë një numër gjyqtarësh – 78 dhe gjykata aktuale, godina aktuale nuk i ka kushtet për t’i pritur ato gjyqtarë, por të pritur ato që ka edhe pak më shumë. Ne kemi bërë kërkesë së bashku me Prokurorinë e Përgjithshme, Bashkisë Tiranë, për të vënë në dispozicion një truall për Gjykatën e Apelit të Përgjithshëm, por duke qenë në kordinim me Prokurorinë sepse të dyja këto veprimtari ushtrohen në të njëjtën godinë.

Nga zbatimi i të dy fazeve të para të hartës gjyqësore, nuk kemi pasur reagime nga qytetarët, kemi marrë masa që zyrat e shërbimit të jenë aty ku janë. E vetmja problematikë që ka qytetari, largesa për seancën gjyqësore. Nuk kemi dështime të seancave gjyqësore. Nuk kemi ulje të ritmit të punës së gjyqtarëve. Nuk kam pasur ankime nga qytetarët./tvklan.al